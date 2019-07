We wtorek rząd zajmie się Split Payment

Ministrowie zajmą się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada zamianę odwróconego VAT i odpowiedzialności solidarnej na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności Split Payment

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewiduje „zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności(MPP)”.

Obligatoryjna forma MPP będzie zatem stosowana, co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej - czytamy w uzasadnieniu do projektowanej zmiany. - Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości możliwe będzie objęcie mechanizmem podzielonej płatności także transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części, i akcesoria - podano.