Szybka Ścieżka do biznesowego sukcesu

W tegorocznej edycji programu Szybka Ścieżka prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie innowacyjnych badań i rozwiązań technicznych, przygotowano 2,7 mld złotych. W czwartek eksperci NCBiR spotkali się z opolskimi przedsiębiorcami.

Jak powiedziała Izabela Lewandowska z NCBiR, spotkania z przedsiębiorcami zainteresowanymi skorzystaniem ze wsparcia na badania i wdrożenie innowacyjnych technologii prowadzone są od ubiegłego roku. W ich trakcie poza częścią informacyjną prowadzone są warsztaty, których celem jest ułatwienie, szczególnie małym i średnim firmom, przygotowanie właściwego wniosku umożliwiającego uzyskanie wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„Zależy nam, by przedsiębiorcy byli dobrze przygotowani do składania wniosków w ramach programu Szybka Ścieżka, który jest adresowany zarówno do start-upów, małych i średnich firm, jak i dużych podmiotów oraz konsorcjów. W jego ramach można otrzymać od kilkuset tysięcy do dwustu milionów złotych dofinansowania. Najważniejsze, żeby pomysł na technologię czy produkt miał innowacyjny charakter. Nam zależy także, by pomysły wspierane przez NCBiR były wdrażane w gospodarce, bowiem celem projektu jest przede wszystkim wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych” - wyjaśnia Lewandowska.

NCBiR dokłada się do innowacyjnych projektów

Jak podkreślono podczas spotkania, NCBiR wprowadziło rynkowy system wsparcia, redukujący formalności towarzyszące zgłaszaniu wniosków o finansowanie i skracający czas wydania decyzji do 90 dni od złożenia dokumentów. Specjaliści z NCBiR podkreślają, że projekty mogą dotyczyć bardzo szerokiego spektrum działalności - od rolnictwa, leśnictwa, przez transport po zdrowie.

Jednym z beneficjentów NCBiR obecnych na spotkaniu byli przedstawiciele opolskiej firmy HARD BEANS COFFEE ROASTERS Sp. z o.o., która prowadziła badania nad opracowaniem systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego. Artur Porada z HBCR zapewniał, że bez wsparcia NCBiR, ich projekt, który podbija obecnie światowe rynki, nie miałby szans na realizację.

„Jesteśmy bardzo młodą firmą. Zaczęliśmy w 2017 roku. Rok później rozpoczęliśmy badania nad stworzeniem systemu maceracji kawy, którą obecnie w wielu kawiarniach świata robi się w ten sposób, że przez 24 godziny zalewa się ziarna zimną wodą, a następnie odcedza przy pomocy pieluszki tetrowej. Nasz projekt, dzięki któremu proces skrócono do niecałej godziny, a urządzenie można ustawić w każdym barze, początkowo kosztował nieco ponad 900 tysięcy złotych, z czego 651 tys. stanowiło wsparcie NCBiR. Udało nam się zmniejszyć koszt do pół miliona. Dzisiaj, po pierwszym pokazie naszego urządzenia na targach kawy w Berlinie, mamy zamówienia z Dubaju, USA, Niemiec. Bez wsparcia NCBiR, o tak szybkim sukcesie nie byłoby mowy” - uważa Porada.

Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Udział w warsztatach i korzystanie z porad ekspertów są bezpłatne.

Marek Szczepanik, PAP, sek