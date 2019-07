Jest problem z kupnem niektórych lekarstw

Monitorujemy sytuację związaną brakiem dostępności leków w aptekach; w poniedziałek zostanie uruchomiona infolinia dla pacjentów na temat dostępności do leków i ich zamienników - powiedział w środę główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski.

Piotrowski wskazał, że powodem problemów z dostępnością są m.in. „problemy produkcyjne” jednego z wytwórców.

Zaznaczył, że „już od ubiegłego roku nastąpiły problemy z wytwórcami w Chinach”. „Stało się niestety tak, że kilkanaście lat temu Europa wyzbyła się fabryk produkujących substancje czynne i przeniosła je do Chin.

My już od pewnego czasu informowaliśmy i apelujemy do tych producentów, którzy są na naszym rynku, żeby zaczęli produkcję substancji czynnych do produkcji leków - mówił Piotrowski.

Jak dodał, chodzi o leki związane ze schorzeniami tarczycy i cukrzycy.

Jako kolejne przyczyny problemów wskazał nielegalny wywóz leków z Polski przez mafię lekową oraz kwestie związane z serializacją leków (od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych niepowtarzalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia opakowania przed otwarciem).

Dodał, że od 1 kwietnia wszedł w życie zintegrowany system obrotu produktami leczniczymi.

Dodał, że od poniedziałku Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym uruchamia bezpłatną infolinię dla pacjentów, na temat dostępności do leków i ich zamienników.

Piotrowski zapewnił, że „dziś sytuacja jest zdecydowanie inna niż kilka dni temu”.

Zapytany o liczbę brakujących leków zastrzegł, że nie chodzi o 500 leków.

Opierając się o listę wywozową - chodzi o obwieszczenie ministra zdrowia - to dotyczy ok. 95 substancji leczniczych, które są w różnych postaciach i w różnych formulacjach. Stąd też jest to więcej niż 95 tych pozycji. To wynika z tego, że (lista wywozowa) określa produkty, które są zagrożone wywozem. W naszej ocenie to nie chodzi o 500 pozycji, tylko po prostu zagrożone jest trzysta kilkanaście - stwierdził.