Opóźnienia w budowie linii kolejowej Warszawa-Radom

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Radomia opóźnia się w stosunku do zakładanego harmonogramu prac. Zaangażowanie wykonawcy robót jest niezadowalające - poinformowały we wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zdaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zaangażowanie wykonawcy Swietelsky Rail Polska jest niezadowalające” - poinformował Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK. Dlatego - jak zaznaczył - prace na jednotorowym odcinku Warka - Strzyżyna nie rozpoczną się w planowanym terminie - 13 lipca. Pociągi będą w dalszym ciągu kursować do stacji Strzyżyna. Na jednotorowym odcinku Warka - Strzyżyna nadal funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Według PKP PLK „mimo mobilizowania wykonawcy, firma nie wykazuje także większego zaangażowania robót na odcinku Strzyżyna - Radom”.

Przy właściwym zaangażowaniu wykonawcy, nadal możliwe jest jednak zakończenie prac i udostępnienie linii na odcinku Warka - Radom w połowie 2021 roku - ocenił Janduła.

Na linii Warszawa - Radom zmodernizowany jest odcinek Warszawa - Czachówek. Wymieniane są jeszcze urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym. Na dwutorowym odcinku Czachówek - Warka modernizowany jest pierwszy tor oraz budowane są perony. W następnym etapie roboty obejmą wymianę drugiego toru, kolejnych peronów i obiektów inżynieryjnych.

Od marca br. na odcinku Strzyżyna - Radom modernizowana jest jednotorowa linia Warka - Strzyżyna. Zdemontowano na 30-kilometrowej trasie sieć trakcyjną. Budowana jest konstrukcja nowego nasypu. Gromadzone są materiały, podkłady i nowe rozjazdy.

Po zakończeniu przebudowy liczącej ok. 100 km trasy z Warszawy do Radomia czas podróży skróci się ze 135 min do 75 min. Po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pojadą z prędkością 160 km/h.

W kolejnych latach ma być prowadzona modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kielce-Kozłów. Prace mają się rozpocząć w 2021 r.

