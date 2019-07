Od sierpnia nabór wniosków do funduszu autobusowego

Od początku sierpnia samorządy będą mogły składać do wojewodów wnioski do funduszu autobusowego powołanego ustawą, która wchodzi w życie 18 lipca - poinformował w czwartek w Miechowie (Małopolskie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury uczestniczył w czwartek w Miechowie w Konwencie Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski. Podczas spotkania minister zapowiedział, że od początku sierpnia samorządy będą mogły składać do wojewodów wnioski do funduszu autobusowego. Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wejdzie w życie 18 lipca. Jej celem jest przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach

Minister zwrócił się z prośbą do samorządów o współpracę i uczestnictwo w programie.

To od państwa bardzo dużo zależy czy te białe plamy na mapach wykluczenia komunikacyjnego zostaną zlikwidowane - mówił Adamczyk.

Zaznaczył, że samorządy mogą liczyć na pomoc rządu w przygotowaniu wniosków, analiz sytuacji, na pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na różne pytania związane z realizacją projektu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

Na mocy ustawy, która wejdzie w życie 18 lipca, utworzony został państwowy fundusz celowy - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przepisy ustawy nie odnoszą się do przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.

Roczny budżet funduszu ma wynosić co najmniej 800 mln zł - rządowa dopłata dla samorządów została ustalona na kwotę nie wyższą niż do 1 zł dla 1 wozokilometra przejechanego przez autobus. Oznacza to, że dzięki funduszowi rocznie zostanie wygenerowanych co najmniej 800 mln km więcej.

Fundusz ma przywrócić połączenia autobusowe, które zostały zlikwidowane z powodu deficytu - przychody z biletów były niższe niż koszty utrzymywania tych linii.

Rząd polski zdecydował, że państwo będzie brało na siebie obowiązek wyrównania tego deficytu - powiedział minister.

