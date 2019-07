Cyfrowa transformacja budynków i praca po nowemu [WIDEO]

Ultranowoczesna i modna przestrzeń biurowa. Biurowiec trendy, czyli jaki? Microsoft i Skanska realizują własnie pionierski projekt mieszanej rzeczywistości w obszarze PropTech – najnowszych technologii w obszarze nieruchomości

Konkurencja w sektorze biurowym w Polsce jest bardzo dynamiczna. Na rynku jest coraz więcej powierzchni do wynajęcia o coraz wyższym standardzie. Jednocześnie bardzo szybko zmienia się sytuacja i oczekiwania siły napędowej wielu firm, czyli najmłodszych uczestników rynku pracy. Młodych do pracy w dużych firmach może nie tyle trzeba dziś zaciągać siłą, ale trzeba iść na daleko idące ustępstwa wobec ich oczekiwań. A te są ogromne i nie tylko chodzi o oczekiwania finansowe. Samo miejsce pracy często musi przyciągać, ułatwiać im funkcjonowanie i dawać coś ekstra, coś zgodnego z najnowszymi trendami.

Cyfrowa transformacja ma wiele twarzy. Sprowadzając wszystko do wspólnego mianownika można stwierdzić, że świat postępuje w kierunku łączenia się, wymiany i migracji danych. Do 2030 r. na rynku funkcjonować będzie 500 bilionów urządzeń podłączonych do Internetu Rzeczy (IoT). Najmłodsi na rynku pracy mają często absurdalne oczekiwania i wymagania co do pracy, przynajmniej w opinii dużo starszych przełożonych.

W badaniu US Future-Ready Workforce Study aż 82 proc. millenialsów przyznaje, że to jakie technologie w miejscu pracy oferuje przedsiębiorca ma istotny wpływ na decyzję o podjęciu pracy – komentuje Anna Wesołowska, odpowiedzialna za produkty Surface i Hololens w polskim oddziale Microsoft. - Dużą rolę odgrywa umożliwienie zatrudnionym pracy zdalnej z wybranego przez nich miejsca. Biuro na wyciągnięcie ręki to strategia, której realizacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej - dodaje.

Jednym z wyzwań towarzyszących erze gospodarki 4.0 jest też tzw. „srebrna gospodarka” – osoby starsze, których trzeba będzie zatrudniać coraz więcej, także z uwagi na brak rąk do pracy wśród młodych. Podczas gdy młodszych pracowników jest coraz mniej, starszych ludzi tylko przybywa. Niedługo urodzi się pierwsze pokolenie, którego średnia długość życia będzie wynosić 100 lat. W dużych firmach już dziś pracuje razem wiele pokoleń pracowników jednocześnie. To jak wielopokoleniowa rodzina w jednym mieszkaniu. To znaczy, że także przestrzeń biurowa musi nauczyć się spełniać coraz więcej często rozbieżnych wymagań. Dlatego właśnie najnowsze technologie wchodzą na rynek powierzchni biurowych, który do tej pory był w ogonie cyfrowej transformacji. Według analiz firmy doradczej Gartner od branży budowlanej mniej innowacyjne było jedynie rolnictwo.

Firma Skanska ma 130 lat. Podkreślam ten fakt często, bo Kodak miał 140 lat, kiedy ogłosił bankructwo, a ogłosił je dlatego, że zanegował i zignorował transformację cyfrową . My tego błędu nie popełniamy. Przeciwnie. Stajemy się coraz bardziej technologiczni – mówi Anna Tryfon – Bojarska, menedżer ds. innowacji w spółce biurowej Skanska. - Chcemy budować budynki przygotowane na przyszłość (ang. futureproof), czyli wyposażone w technologie, które za 10 lat będą miały największe znaczenie i z których ludzie będą wtedy korzystać. Nasze rozwiązania są otwarte, po to, aby można z nimi integrować inne systemy i technologie. Np. jeśli najemcy wprowadzą parking dla aut autonomicznych, to nasze systemy w inteligentnych biurowcach już są gotowe na to, żeby uwzględnić nowe, ewentualne oprogramowanie. Np. pendolino nie miało bezprzewodowego internetu, bo gdy je projektowano nie przewidziano, że WiFi będzie ważnym elementem życia i biznesu. My tego nie chcemy robić. Dla nas budynek teraz, to już nie są tyko instalacje, ale obszar, który zbiera dane, ma dane i nimi zarządza – dodaje.

Rozwiązanie o nazwie Connected by Skanska to serce budynku, które pozwala na integrację wszystkich urządzeń ze świata Internetu Rzeczy, by wykorzystać je w codziennej pracy. W tradycyjnym budynku proces zapraszania i zatwierdzania nowego gościa trwa 15. Przeciętnie, taki proces w typowym biurowcu przechodzi 80 osób dziennie. W tym systemie zajmuje to teraz 30 sekund. Z kolei integracja czujników i oprogramowania o nazwie Urban Quest, to analityka budynkowa, pozwalająca zaprojektować biuro wspólnie z najemcą, a potem gospodarować przestrzenią biurową w sposób efektywny. Poza tym w najnowszy trend wpisuje się inne rozwiązanie, podobne do płatności za pomocą telefonu. To zakodowanie przepustki do budynku w smartfonie. Telefon jest bezpieczniejszy niż karta, którą można zgubić, ukraść. W odróżnieniu od telefonu, typowa karta z przepustką nie jest też zabezpieczona PIN-em. Telefonów nie gubimy też tak często, jak karty wejściowej. Kolejnym rozwiązaniem jest parking, który pozwala w czasie rzeczywistym lub z wyprzedzeniem gospodarować przestrzenią parkingową. Pozwala to na codzienne wykorzystanie pustych miejsc. Pracownik nie posiadający na stałe przypisanego miejsca parkingowego może zorientować się, czy może zarezerwować sobie danego dnia miejsce, jeszcze zanim wyjdzie z domu. Generacja Z jest też bardziej socjalizująca się, w porównaniu do poprzedniej. Wspólna interaktywna „ściana społeczna”, to multimedialna tablica informacyjna z wydarzeniami, do udziału w których pracodawca chce zachęcić lub które leżą w obszarze zainteresowań danego pracownika.

Jednocześnie Wave to prawdopodobnie pierwszy biurowiec w północnej części Polski, który realizowany jest zgodnie z założeniami certyfikatu WELL. Biura z tym certyfikatem są wypełnione rozwiązaniami, które w centrum zainteresowania stawiają zdrowie i samopoczucie człowieka. Wave zapewni więcej świeżego powietrza, odpowiedni dostęp do światła dziennego czy oświetlenie, które współgra z rytmem biologicznym człowieka, przez co pracownicy rzadziej odczuwają zmęczenie w pracy.

Rozszerzona rzeczywistość w budownictwie

Takie oraz inne rozwiązania, oparte na danych i sztucznej inteligencji, mają zachęcić do podjęcia pracy w danym miejscu. Zachęcić potencjalnych najemców do wynajęcia danej przestrzeni biurowej mają natomiast inne innowacyjne technologie, które zaprzęga się do pracy już na etapie przedsprzedaży i wbicia przysłowiowej łopaty w ziemię.

Projekt 3D na HoloLens / autor: Microsoft

Światy rzeczywiste oraz cyfrowe przenikają się coraz bardziej. Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona) znajduje coraz więcej zastosowań, m.in. dzięki technologii Hololens. Według badania Microsoft z 2017 r., do 2025 roku mieszana - rozszerzona rzeczywistość będzie bardzo dochodową branżą. Najbardziej skorzystają z tej technologii biura projektowe, działy szkoleń i wdrożeń nowych pracowników, firmy wnętrzarskie, wspomaganie sprzedaży, techniczni pracownicy serwisów urządzeń oraz branża medyczna (klinika kardiologii w Krakowie już teraz wykorzystuje Hololensy przy operacjach na sercu, pozwalając specjalistom w różnych miejscach w tym samym czasie konsultować operację na żywo, wizualizując przy tym organy i przebieg operacji).

Projekt budynku 3D w HoloLens / autor: Fratria

Rzeczywistość mieszana na Hololens łączy bezprzewodowe urządzenie z aplikacjami i rozwiązaniami, które pomagają ludziom skuteczniej uczyć się, komunikować i współpracować. Urządzenie zostało zaprojektowane, aby już dziś pomóc wprowadzać firmy takie jak Skanska w przyszłość. Przyszłość nowoczesnego miejsca pracy wspierającego rozwój pracowników i firmy, dzięki wykorzystaniu najnowszych narzędzi jak Microsoft 365 i urządzenia Surface for Business – mówi Anna Wesołowska, kierująca grupą produktów Surface Commercial i Hololens w polskim oddziale Microsoft.

Wizualizacja projektu biura / autor: Microsoft

W przypadku branży budowlanej, każdy przechodzień może zeskanować smartfonem kod QR, znajdujący się przed budową, by zobaczyć dokładnie co jest budowane i jak będzie wyglądać po zakończeniu budowy. Jest to rozwiązanie dobre nie tylko dla potencjalnych najemców, ale i ciekawych projektu, okolicznych mieszkańców.

Wizualizacja projektu biura w 360 AR / autor: Fratria

Polski oddział Skanska oraz Microsoft i lokalne firmy partnerskie, przedstawiły najbardziej zaawansowane technologie prezentacji i wizualizacji biurowców. Wspólne przedsięwzięcie stanowi pionierski projekt w Europie Centralnej. Dzięki rozwiązaniom wspierającym nowoczesne biura, okulary mieszanej rzeczywistości Hololens pozwalają doświadczyć tej przestrzeni w innowacyjny sposób i znaleźć się w sercu projektu Wave oraz biura przyszłości.

Biurowiec Wave, budowany właśnie przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku, jest również pierwszym projektem Skanska, który korzysta z rozwiązania SQAR, przedstawionego przez jednego z finalistów konkursu Urban Quest organizowanego przez Skanska, Microsoft i Business Link dla młodych firm technologicznych. W oparciu o Microsoft Azure, możliwe jest zobaczenie na urządzeniu mobilnym przyszłej inwestycji w skali 1:1, w rzeczywistej przestrzeni. Ponadto, firma Spantium stworzyła aplikację generującą wirtualną aranżację powierzchni biurowej. Dzięki temu najemcy mogą zobaczyć projekt wykończenia biura i dokonać szybkiej modyfikacji w trakcie spaceru po biurowcu. Ma to pozwolić otrzymać najbardziej optymalną przestrzeń biurową, zgodną z oczekiwaniami i – jak mówi przedstawiciel Zbigniew Kostrzewa, finalista konkursu Urban Quest, skończyć raz na zawsze z dość często występującym komentarzem „myślałem, że to będzie wyglądać inaczej”.

Praca a cyfrowa „budowlanka”

Jak podkreślają przedstawiciele powyższych firm, cyfryzacja bardzo zmienia samą pracę związaną z budową. Informacje 3D zaczynają wchodzić do użytku i będą stopniowo wypierać informacje zapisane w dwóch wymiarach (2D). Pracownikom budowy rozszerzona rzeczywistość może już podpowiadać, które elementy zaplanowane do budowy na dany dzień należy wykonać, gdzie mają się znajdować i jak mają wyglądać. Praca architektów, dzięki wdrożeniom automatyzacji procesów również znacznie się skraca. Duże wyzwanie stoi przed geodetami, ponieważ lot dronem nad projektowym obszarem i dokładne, cyfrowe mapowanie w ten sposób terenu, zajmuje dziś specjalistom korzystającym z takiego rozwiązania ok. 30 minut, co zastępuje trwającą nawet do kilu dni pracę 5, czy 10 geodetów.

To pokazuje, jak bardzo transformacja cyfrowa zmienia i wpływa na wykonywane zawody. Już dziś jednym z bardziej popularnych, wręcz rozchwytywanym zawodem, którego nie było jeszcze kilka lat temu, jest operator drona. Żaden specjalista, zajmujący się tematyką cyfrowej transformacji nie wie dokładnie, gdzie skończy się robotyzacja i automatyzacja, a cyfrowa transformacja branży budowlanej dopiero się zaczęła.

Maksymilian Wysocki