Faktura dla osoby nieprowadzącej działalności

Twoja firma świadczy głównie usługi dla innych przedsiębiorców? Jesteś zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i zastanawiasz się jak rozliczyć sprzedaż na rzecz osoby fizycznej? Zobacz, co warto wiedzieć w tej kwestii i nie daj się zaskoczyć!

Osoby prowadzące sprzedaż na rzecz osób fizycznych najczęściej dokumentują ją za pomocą kasy fiskalnej. Jeśli jesteś jednak zwolniony z obowiązku jej posiadania, ewidencjonujesz sprzedaż na rzecz osób prywatnych z wykorzystaniem dziennej ewidencji sprzedaży bądź na podstawie wyciągu bankowego czy faktury. Jak i kiedy wystawić fakturę dla osoby fizycznej?

Na żądanie nabywcy i nie tylko

Warto wiedzieć, że fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności można wystawić zarówno na żądanie kupującego, jak i z woli sprzedającego. Faktura tego typu jest, oczywiście w przypadku podmiotów zwolnionych z obowiązku kasy fiskalnej, dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Faktura dla osoby fizycznej to jeden z łatwych i prostych sposobów ewidencjonowania sprzedaży w przypadku niekorzystania z kasy fiskalnej.

Przedsiębiorcy wystawiający paragony również muszą zapoznać się zagadnieniem faktury na rzecz osoby fizycznej. Przy każdej transakcji sprzedaży kupujący, nieprowadzący działalności gospodarczej, może zażądać wystawienia faktury do paragonu. Co więcej, zgodnie z przepisami, nabywca może zażądać tego typu dokumentu nawet do trzech miesięcy po dokonaniu transakcji. W późniejszym terminie wystawienie faktury do paragonu zależy właściwie od Twojej dobrej woli.

Dane na fakturze dla osoby fizycznej – te dwa elementy nieobowiązkowe!

Spore zamieszanie wśród przedsiębiorców wystawiających po raz pierwszy faktury dla osób fizycznych budzą dane, jakie są obowiązkowe na tego typu dokumencie. O ile kolejny numer, data czy ilość i cena nie budzą wątpliwości, najwięcej niedomówień narosło wokół dwóch elementów – numeru NIP i numeru PESEL.

Czy to obowiązkowe dane na fakturze dla osoby fizycznej? Warto od razu zapamiętać, że nie. Zarówno NIP jak i numer PESEL to nieobowiązkowe elementy faktury na rzecz osoby fizycznej. Większość z tego typu nabywców zwyczajnie bowiem numeru NIP nie posiada – nie jest on już obowiązkowy.

Podsumowując, fakturę na rzecz osoby fizycznej wystawiasz bardzo podobnie do „zwykłej” faktury. Różni się ona w zasadzie jedynie zakresem danych, które są obowiązkowe. To wygodny sposób na dokumentację sprzedaży w przypadku przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.