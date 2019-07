Pół miliona klientów Revoluta

Revolut ma ponad 0,5 mln użytkowników w Polsce, a posiadacze kont i aplikacji Revolut w Polsce wykonali w czerwcu transakcje o wartości 1 mld zł, podała spółka.

Błyskawiczny wzrost popularności Revolut w Polsce zawdzięczamy naszym użytkownikom i temu, że nas polecają. To im należą się podziękowania. Na początku zeszłego roku było nas 30 tysięcy. Dziś jest nas już pół miliona, ale to dopiero początek. Chcemy, by usługi finansowe były tanie, bezpieczne i dostępne. By produkty, zarezerwowane tradycyjnie dla klientów VIP, stały się dostępne dla każdego - powiedział country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj.

Z badań przeprowadzonych w maju wśród 2 000 użytkowników Revolut w wieku 18-38 lat wynika, że korzystają z aplikacji przede wszystkim podczas wakacji (82 proc.), do bezpiecznych zakupów online (69 proc.), w trakcie wyjazdów służbowych (26 proc.) i realizując przelewy do rodziny (16 proc.). Revolut ułatwia też codzienne rozliczenia, jak dzielenie rachunku w restauracji (17 proc.) i oszczędzanie na konkretne cele, z pomocą sejfów Vault (7 proc.), podano także.

Niedawno Revolut udostępnił funkcję Donations, która pozwala wspierać organizacje dobroczynne zaokrąglonymi końcówkami z codziennych płatności.

Jesteśmy dumni. W ciągu zaledwie dwóch tygodni od uruchomienia funkcji Donations użytkownicy Revolut przekazali na cele dobroczynne 250 tys. zł. Najwięcej datków przekazano organizacji Save the Children (45 proc.). Hojniejsi od Polaków okazali się jedynie Irlandczycy i Rumuni. Mikro darowizny można włączyć i wyłączyć w każdej chwili. Wierzę, że Polacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i funkcję Donations aktywują kolejne osoby - skomentował Sadaj.

W II połowie roku Revolut weźmie na cel rynek usług inwestycyjnych i otworzy dostęp do bezprowizyjnego handlu akcjami. Fintech planuje rozwinąć ofertę dla firm i dopasować ją do potrzeb przedsiębiorców na lokalnych rynkach. Firma będzie kontynuować prace nad kartą dla dzieci i zaprosi do usługi Donations kolejne organizacje charytatywne, podano także.

Revolut powstał w 2015 roku. Obsługuje w Polsce ponad 500 000 klientów indywidualnych i 1 000 firm.

ISBnews, MS