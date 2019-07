Iran szantażuje USA

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył, że jego kraj nie chce wojny ze Stanami Zjednoczonymi, ale prezydent Donald Trump musi znieść nałożone na Teheran sankcje, by utorować drogę do negocjacji.

Minister zaznaczył, że to USA, a nie Iran odrzuciły dyplomatyczny dialog, wycofując się w 2015 roku z porozumienia nuklearnego, jakie zawarły z Teheranem światowe mocarstwa.

Według Zarifa, Iran nie dąży i nigdy nie dążył do posiadania własnej broni nuklearnej.

W jego opinii oba państwa nie znajdują się na krawędzi wojny, gdyż ani władze Iranu, ani Trump nie chcą zbrojnego konfliktu.

Nie sądzę, by prezydent Trump chciał wojny. Ale sądzę, że wokół niego są ludzie, którzy by się przed tym nie cofnęli - ocenił szef irańskiej dyplomacji.

Zaraz potem dodał:

Jak powiedział, w ubiegłym roku Arabia Saudyjska wydała na broń, w wielu przypadkach amerykańską, 67 mld dolarów, a Zjednoczone Emiraty Arabskie 22 mld dolarów, podczas gdy Iran przeznaczył na te cel tylko 16 mld dolarów.

To amerykańska broń dostarczana do naszego regionu czyni go gotowym do wybuchu. Zatem jeśli chcą rozmawiać o naszych pociskach kierowanych, powinni najpierw wstrzymać sprzedawanie całej tej broni, w tym pocisków kierowanych, do naszego regionu - zadeklarował Zarif.