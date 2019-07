Banaś: państwo stać na obniżkę PIT

Na obniżeniu podatku PIT z 18 do 17 proc. zarabiający płacę minimalną, czyli 2250 zł zyskają ok. 1500 zł rocznie, a w przypadku więcej zarabiających może to być nawet 7 tys. zł - powiedział we wtorek minister finansów Marian Banaś.

Minister w Programie Pierwszym Polskiego Radia zaznaczył, że na obniżeniu podatku dochodowego z 18 do 17 proc. skorzystają zarówno pracowniczy etatowi, pracujący na umowy zlecenie, umowy o dzieło, a także renciści i emeryci.

Wskazał, że dzięki tej obniżce „kilkaset złotych każdy zyska”, a konkretna kwota będzie zależała od wysokości zarobków.

„Ci, którzy otrzymują minimalną płacę, czyli 2250 zł w skali roku zyskają ok. 1500 zł, a w przypadku zarabiających więcej może to być nawet do 7 tys. zł” - powiedział Banaś.

Dopytywany o to, jak decyzja o obniżeniu podatków wpłynie na przychody samorządów, minister podkreślił, że ”na przestrzeni prawie czterech lat samorządy zyskały na polityce naszego rządu (…) prawie 25 mld zł z tytułu PIT i CIT„.

»» O obniże stawki PIT czytaj tutaj:

Obniżka podatków dla 25 mln Polaków

Przedsiębiorcy chwalą obniżenie podatku PIT

Pytany, skąd rząd weźmie pieniądze na tzw. „PIT zero” (zerowy podatek dochodowy dla młodych do 26. roku życia) oraz na realizację zgłoszonego we wtorek projektu obniżenia podatków, Banaś wskazał, że państwo stać na to ”dzięki właściwej naszej polityce i gospodarności„.

Jak mówił, zmniejszyła się luka podatkowa „dzięki konsolidacji służb celnych i skarbowych”. Zaznaczył, że dzięki zwiększeniu efektywności całej administracji skarbowej na przestrzeni ostatnich czterech lat budżet państwa zyskał ok. 100 mld zł.

„To są te pieniądze, które pozwalają nam się dzielić ze społeczeństwem” - podkreślił.

Dodał, że nowelizacja budżetu na 2019 roku nie jest konieczna.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków, mają obowiązywać od 1 października br.

Ewa Wesołowska (PAP), sek