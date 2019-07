Podmiotowe zwolnienie z VAT – kogo nie dotyczy?

Zakładając własną firmę na pewno zastanawiasz się nad kwestią płacenia podatku VAT. Zgodnie z przepisami, możesz skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT. Nie dotyczy ono jednak wszystkich przedsiębiorców. Zobacz szczegóły i nie daj się zaskoczyć!

Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT uwarunkowane jest wysokością sprzedaży w Twojej firmie. Nie musisz rejestrować się jako płatnik VAT, jeśli w ciągu roku nie przekroczysz limitu sprzedaży 200 tys. złotych. Korzystając z tego zwolnienia „z głowy” masz comiesięczne przelewy podatkowe do urzędu skarbowego, które vatowcy muszą wykonywać do 20. dnia każdego miesiąca. Co ważne, jako VAT-owiec powinieneś się zarejestrować przed sprzedażą, po której przekroczysz ustalony limit.

Zwolnienie podmiotowe nie dla wszystkich

Chcesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ponieważ Twoja sprzedaż nie przekracza limitu? Zanim zaczniesz liczyć plusy tego rozwiązania sprawdź, czy zwolnienie podmiotowe Cię zwyczajnie dotyczy. Nie obowiązuje ono bowiem, pomimo nieprzekroczenia ustalonego limitu sprzedaży, w ściśle określonych przypadkach.

Nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, jeśli świadczysz usługi jubilerskie, prawnicze bądź doradcze (z wyjątkiem doradztw rolniczych). Zwolnienie tego typu nie dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają m.in. tereny budowlane, nowe środki transportu, niektóre towary opodatkowanie podatkiem akcyzowym czy wyroby jubilerskie, metale szlachetne i złom z metali szlachetnych. Na zwolnienie nie mogą także liczyć przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby działalności na terenie naszego kraju.

W tych przypadkach podmiotowe zwolnienie z VAT, nawet jeśli nie przekroczysz limitu sprzedaży, zwyczajnie Cię nie dotyczy.

Liczy się rzeczywiście wykonana czynność!

Podczas zakładania własnej działalności we wniosku CEIDG możemy wpisać dowolną liczbę kodów PKD. Wśród nich mogą się znaleźć i te, które wykluczają zwolnienie z bycia vatowcem. Warto jednak wiedzieć, że w tym przypadku liczy się rzeczywiście wykonana czynność. W praktyce oznacza to, iż do momentu pierwszego wykonania czynności nieobjętej podmiotowym zwolnieniem z VAT, zakaz nie obowiązuje danego przedsiębiorcy. Mówiąc wprost, samo wpisanie danego kodu PKD podczas składania wniosku CEIDG nie narzuca na nas obowiązku bycia vatowcem.

Pamiętaj także, że jako przedsiębiorca możesz dobrowolnie rozliczać VAT, rezygnując tym samym z dotyczącego Cię zwolnienia.