Spadek produkcji w czerwcu to wina upałów?

W lipcu br. oczekujemy powrotu do dynamicznego wzrostu sektora przemysłowego z początku roku, wzrost produkcji przemysłowej wyniesie ok. 5 proc. w ujęciu rocznym - informuje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2019 r. spadła o 2,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,9 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w czerwcu rdr o 2,0 proc., a mdm o 0,1 proc. Zgodnie z danymi GUS, produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 2,7 proc., a mdm spadła o 2,0 proc.

Zauważono, że w porównaniu z czerwcem 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 14 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (11,1 proc.), napojów (6,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (3,5 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (2,7 proc.).

Poinformowano, że spadek produkcji przemysłowej nastąpił w 20 działach, z czego największy w produkcji odzieży (13,5 proc.), metali (11,1 proc.), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (10,7 proc.).

Dodano, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2019 r. były wyższe niż przed rokiem o 0,6 proc. W porównaniu z majem 2019 r. ceny spadły o 0,4 proc.

W lipcu 2019 roku oczekujemy powrotu do dynamicznego wzrostu sektora przemysłowego z początku roku. Wzrost produkcji przemysłowej wyniesie ok. 5 proc. (rdr). To zasługa układu kalendarza, co pozytywnie wpłynie na aktywność przedsiębiorstw. Oczekujemy także powrotu do pozytywnych tendencji w produkcji samochodowej, co wpłynie na wzrost produkcji w tej sekcji danych GUS - zaznacza MPiT.