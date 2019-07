Merkel: Rozmawiałam z Morawieckim o von der Leyen

Kanclerz Angela Merkel ujawniła w piątek, że rozmawiała z premierem Polski Mateuszem Morawieckim przed głosowaniem w sprawie wyboru Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Zastrzegła jednak, że nie ma niemieckiej dominacji w Europie.

Dodała też, że były kontakty w tej sprawie na poziomie partii. Według informacji medialnych do poparcia von der Leyen prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego miał w Warszawie namawiać sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak.

Szefowa niemieckiego rządu powiedziała też, że w rozmowie z Morawieckim wyraziła niezrozumienie dla sytuacji w PE, kiedy była polska premier Beata Szydło po raz drugi nie została wybrana na szefową jednej z komisji.

Przypomniała też, że decyzje w Radzie Europejskiej muszą być najczęściej podejmowane jednomyślnie i że głosy mniejszych krajów liczą się tak samo, jak dużych.

Zdaniem kanclerz Merkel wybór Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, to dobra wiadomość dla UE.

Europa musi być zdolna do działania - powiedziała opowiadając się też za przedłużeniem terminu brexitu, jeśli będzie to konieczne. - Jeśli Wielka Brytania będzie potrzebowała jeszcze więcej czasu, to powinniśmy jej dać ten czas - uznała.

Podkreśliła też, że przyszłe relacje z W. Brytanią będą zależały od kierunku, jakie obierze nowy premier tego kraju wobec Unii Europejskiej.

Niemiecka kanclerz wyraziła też zatroskanie z powodu działań Rosji polegających na wspieraniu partii prawicowych i populistycznych w Europie.

Partie zorientowane na prawo, populistyczne, doświadczają silnego wsparcia w tej czy innej formie ze strony Rosji. Jest to powód do niepokoju. Zawsze angażowałam się i nadal będę to robić, na rzecz dobrych stosunków z Rosją. Mimo to należy widzieć rzeczywistość. A rzeczywistość jest inna, niż bym sobie życzyła - stwierdziła.