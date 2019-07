Rząd postawił na otwarty dialog

Polska nie wykluczy nikogo w wyścigu o budowę sieci mobilnej nowej generacji 5G. Ewentualnym problemem ryzyka bezpieczeństwa nowej infrastruktury mają zająć się telekomy. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Komisji Europejskiej analizę bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych pod kątem wdrożenia 5G.

Analiza przedstawiona przez Polski rząd była wymagana przez KE od wszystkich państw członkowskich w odpowiedzi na zarzuty administracji Donalda Trumpa wobec chińskiego koncernu Huawei. Polski dokument jest dosyć ogólny, ale wśród najważniejszych jego zapisów jest niewykluczanie żadnych z oferentów nowej technologii. Główne obowiązki związane z bezpieczeństwem sieci mają ponieść telekomy – tak jak miało to miejsce w przypadku poprzednich iteracji sieci. Przetarg na pasmo 5G planowany jest na przyszły rok i do tego czasy telekomy mają zostać objęte nowymi przepisami.

Fakt, iż w rekomendacjach Ministerstwa Cyfryzacji przekazanych do Komisji Europejskiej brak jest jednoznacznych wykluczeń dla któregokolwiek dostawcy w Polsce, świadczy o rozsądnym i przemyślanym podejściu ministerstwa, mającym na celu troskę o cyfrowy rozwój Polski. Z uwagą będziemy przyglądać się dalszym działaniom rządu w kwestii zmian legislacyjnych, zapowiadanej dywersyfikacji dostawców infrastruktury czy wprowadzeniu tzw. “zaufanego dostawcy” – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska.

Sieć 5G jest niezbędną podstawą do budowy gospodarki 4.0, która jest wpisana w plany gospodarcze rządu. Nowa sieć mobilna to nie tylko wyższa przepustowość i szybkość transferu dla użytkowników (ściągnięcie filmu w wysokiej jakości zajmie kilka sekund), ale przede wszystkim duże możliwości dla przedsiębiorstw. Zdalnie sterowane łańcuchy dostaw, szybkie kalkulacje danych w chmurze mają zrewolucjonizować przemysł i usługi. 5G daje również duże możliwości w medycynie i diagnostyce, pozwalając wykrywać choroby zdalnie. Dostęp do wysokiej mocy obliczeniowej chmury wyprowadzi wirtualną rzeczywistość poza sektor rozrywkowy i umożliwi jej zastosowanie np. w edukacji. Gospodarka w warunkach sieci 5G ma mieć zupełnie nowy kształt, ekonomiści mówią nawet o nowej rewolucji przemysłowej.

Ze względu na wielkie możliwości sieci 5G współczesne państwa prześcigają się w jak najszybszym wprowadzeniu nowej technologii. Ci, którzy spóźnią się będą w ogonku wspomnianej rewolucji przemysłowej. Równocześnie Stany Zjednoczone próbują zablokować chińską technologię w rozwoju prowadząc poważną rozgrywkę geopolityczną. Ofiarą ataków Amerykanów stał się chiński koncern Huawei, który w odpowiedzi na zarzut postawił na pełną przejrzystość swojej technologii otwierając centra bezpieczeństwa w kilku europejskich krajach oraz oferując otwartość kodu źródłowego. W ten sposób agendy poszczególnych państw mogą przekonać się o działaniu i bezpieczeństwie chińskich rozwiązań.

Komisja Europejska wymagała od państw członkowskich analiz dotyczących nowej technologii. Polska pozostała otwarta na wszystkich dostawców, co pozwoli przeprowadzić otwarty dialog pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Taka forma pozwala na zachowanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa, każdy uczestnik dialogu może kwestionować rozwiązania konkurencji i przedstawiać swoje rozwiązania. Wykluczenie choćby jednej firmy z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa byłoby posunięciem w złą stronę.

W naszej ocenie, aby zbudować stabilny ekosystem, który w sposób systematyczny i skoordynowany przyczyni się do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa, potrzebna jest ścisła współpraca administracji publicznej, regulatorów, operatorów, dostawców oraz centrów monitorujących zagrożenia. Z naszej strony deklarujemy wszelką pomoc w tym zakresie. Oczywiście moja wiedza i wypowiedzi oparte są o doniesienia medialne, dlatego mam nadzieję, że cały rynek telekomunikacyjny, który z niecierpliwością czekał na wyniki tej wielotygodniowej analizy, będzie mógł niebawem poznać jej szczegóły – kontynuuje Hordyński.

Rząd zapowiedział, że długofalowo będzie popierać certyfikacje sprzętu na poziomie całej Unii Europejskiej. Na razie czeka nas nowelizacja rozporządzenia do prawa telekomunikacyjnego i dodanie warunków do listy, która będą musiały spełnić firmy startujące w postepowaniu czy aukcji na częstotliwość 5G.