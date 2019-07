Na Ukrainie rusza wielka prywatyzacja. Czy to szansa dla polskich firm?

Do końca 2019 roku na Ukrainie może być uwolniony rynek ziemi - poinformował zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Honczaruk. Dodał, że liczy również na odblokowanie procesu prywatyzacji.

Ekipa (prezydenta Zełenskiego) podchodzi do tego tak, że jeśli to (uchylenie moratorium) nie nastąpi w tym roku, to będzie dość ciężko - powiedział urzędnik w wywiadzie dla agencji Bloomberga.