Grzegorz Bierecki za niższym podatkiem od napojów pochodzenia roślinnego

Grzegorz Bierecki zamierza złożyć poprawkę dotyczącą utrzymania preferencyjnej stawki VAT na mleko roślinne. Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wychodzi tym samym naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka.

W tym tygodniu Senat zajmuje się nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów publicznych wywiązała się dyskusja, w toku której senatorowie postanowili wprowadzić zmiany do nowelizacji. Modyfikacje dotyczą między innymi utrzymania 5 procentowej stawki VAT na napoje roślinne, o co apelował rzecznik praw dziecka.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, do zachowania niskiej stawki podatku na te produkty przyczyni się senator Grzegorz Bierecki (PiS). – Od złożenia poprawki powstrzymuje mnie jedynie kwestia jej odpowiedniego zredagowania – zapowiadał senator Bierecki. Napoje roślinne stosowane są w diecie eliminacyjnej dzieci. To źródło witamin i składników potrzebnych do rozwoju – zaznacza DPG. Poprawka złożona przez Grzegorza Biereckiego ma zapewnić dobry dostęp do środków niezbędnych najmłodszym.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług została uchwalona przez Sejm 19 lipca i jest jednym z kluczowych elementów walki polskiej administracji z mafią VAT-owską, która przez długie lata drenowała budżet kraju. Obecnie przed sejmową komisją ds. wyłudzeń VAT zeznają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej, a nowe fakty ujawniane w trakcie kolejnych posiedzeń komisji, pokazują ogromną skalę naruszeń, jakie uderzały w budżet kraju w minionych latach.