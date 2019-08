Alior będzie zewnętrznym dostawcą. Jest zgoda KNF

Alior Bank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na działanie jako zewnętrzny dostawca (ang. TPP - third party provider), podał bank. Otwiera to drogę do dalszego rozwoju banku i świadczenia nowych usług cyfrowych dla klientów dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje unijna dyrektywa PSD2.

Działanie jako zewnętrzny dostawca (TPP) oznacza, że Alior Bank będzie mógł korzystać z danych klientów udostępnianych przez inne banki za pośrednictwem interfejsu API, do czego obliguje instytucje finansowe dyrektywa PSD2. Dzięki dostępowi do tych danych, na co muszą wyrazić zgodę klienci, bank będzie mógł zwiększyć atrakcyjność swoich produktów finansowych oraz oferować nowe usługi w oparciu o dane pozyskiwane z zewnętrznych źródeł, podano.

Zmiany, które wprowadza dyrektywa, stwarzają duże szanse na rozwój działalności banków. Już dwa lata temu wskazaliśmy PSD2 jako jeden z czynników wpływających na realizację strategii ‘Cyfrowego buntownika’, którą realizujemy do 2020 r. Zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działanie TPP uzyskaliśmy jako jeden z pierwszych banków w Polsce. Oprócz dostosowania się do wymogów nowej regulacji, budujemy rozwiązania, które pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje dostęp do danych klientów innych banków - powiedział wiceprezes Alior Banku Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

Alior Bank z uwagą obserwuje możliwości, które otwarta bankowość stwarza dla instytucji finansowych, i je wprowadza. W 2018 roku udostępnił fintechom biorącym udział w akceleratorze środowisko testowe (tzw. sandbox), w obrębie którego mogli testować działanie API, podano również.

Mamy w planach wprowadzanie nowych usług i produktów dzięki ekosystemowi partnerstw z fintechami. Zwiększenie wygody naszych klientów to nadrzędny cel, który chcemy osiągnąć, korzystając z dyrektywy. Pracujemy nad wprowadzeniem tzw. API Premium, czyli udostępnienia dostawcom zewnętrznym dodatkowych usług. Równocześnie rozwijamy projekty, dzięki którym Alior Bank wprowadzi do swojej oferty rozwiązania wykorzystujące API wystawiane przez inne banki - dodał dyrektor ds. open banking w Alior Banku Krzysztof Grzeszczuk.

Banki są zobligowane do wdrożenia unijnej dyrektywy PSD2 do 14 września. Od tego momentu dostawcy zewnętrzni będą mogli za zgodą klientów pobierać dane ze środowisk produkcyjnych API z banków, podsumowano.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

