Prosta Spółka Akcyjna z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę wprowadzającą Prostą Spółkę Akcyjną, ostatnią z pakietu „100 zmian dla firm” przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To coś, czego jeszcze do tej pory w polskim systemie nie było - powiedział Duda.

Zmiany nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przewidują wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej (PSA) - nowoczesnej i elastycznej formy prowadzenia działalności, mającej ułatwić pozyskiwanie kapitału przez start-upy. Jest ona ostatnią ustawą z pakietu „100 zmian dla firm” przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2020 r.

To nieczęsta sytuacja w polskim systemie prawnym i w polskim prawie gospodarczym i handlowym, że utworzona zostaje nowa instytucja. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz wprowadzaliśmy do polskiego systemu prawnego nową spółkę, ale to chyba były jeszcze lata 90-te. (…) To nie jest częsta sytuacja, powiedziałbym bardzo rzadka sytuacja, pewnie zdarza się raz na kilkanaście lat, że powstaje nowy twór i bardzo się cieszę, i bardzo dziękuję - powiedział prezydent.