Armia USA wprowadza lasery

Transportery opancerzone Stryker należą do najnowocześniejszych maszyn US Army. Teraz mogą stać się jeszcze bardziej śmiercionośne.

Jak informuje serwis The Stars and Stripes armia USA reaguje na modernizację innych sił zbrojnych, choćby Chin czy Rosji. Armia naszego sojusznika ma zostać doposażona w ramach programu modernizacyjnego, który zakłada montaż prototypowych miotaczy wiązki laserowej na transporterach opancerzonych typu Stryker.

Jak powiedział generał L. Neil Thurgood:

Czas na wprowadzenie broni energetycznej na pole bitwy.

Dodał, że nie chodzi o badania lecz wykorzystanie nowej broni na polu walki. Tym samym armia USA planuje drastycznie wzmocnić swoje możliwości ofensywne na polu walki.

Lasery w armii nie są niczym nowym. Już w 2016 roku armia Chin wprowadziła do użytku tego typu broń i to dla indywidualnych żołnierzy. Chodzi o karabiny PY132A, WJG-2002 oraz BBQ-905, które według opisu producenta działają na podobnej zasadzie co izraelska laserowa tarcza antyrakietowa „Żelazny Promień” lub działo laserowe HELLADS, nad którym od kilku lat pracuje DARPA.

USA posiada już sprawną broń laserową - działające działo jest zamontowane na amerykańskim okręcie bojowym USS Ponce.

The Stars and Stripes/ as/