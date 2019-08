Wywóz śmieci powinien stanieć

Po wejściu w życie noweli tzw. ustawy śmieciowej ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych powinny zacząć spadać - ocenił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Stanie się tak dzięki m.in. likwidacji monopolu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelę ustawy śmieciowej), której celem jest m.in. usprawnienie sytemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Ma ona też zwiększyć motywację mieszkańców do segregowania odpadów.

Minister środowiska ocenił, że nowe prawo pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Obserwowany wzrost cen za zagospodarowanie odpadów wynikał przede wszystkim z tego, że pojawiły się monopolistyczne praktyki. Konieczność przekazywania odpadów do RIPOK-ów (regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych) spowodowała to, że takie instalacje poczuły się monopolistami, przez co zaczęły podnosić ceny za zagospodarowanie odpadów. Zdarzało się, że ceny za zagospodarowanie odpadów w ciągu kilkunastu miesięcy wzrosły ponad 2,5-krotnie, mimo że koszty ich przetwarzania wcale nie rosły, nie rosły też koszty pracy. Taką sytuację można było wytłumaczyć tylko w jeden sposób: działaniem monopolu” - powiedział Kowalczyk.