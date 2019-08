Dopłaty do prądu ocalą 1,3 mln miejsc pracy

Rekompensaty dla branż energochłonnych pomogą naszemu przemysłowi utrzymać konkurencyjność z zagranicą - wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w poniedziałkowym komentarzu dotyczącym podpisanej przez prezydenta ustawy w tej sprawie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Określa ona m.in. zasady, tryb oraz sposób obliczania rekompensat pieniężnych.

Rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać konkurencyjność z zagranicą. Pozwoli to utrzymać ok. 1,3 mln miejsc pracy w samych przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich kooperantów. Pierwsze wypłaty - za rok 2019 - nastąpią już w 2020 roku. Trafi na nie ok. 0,89 mld zł rocznie - czytamy w komentarzu MPiT.

Resort przypomniał, że ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza - będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2.

Wprowadzenie w Polsce systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia sektorów energochłonnych jest konieczne m.in. po to, by utrzymać miejsca pracy w mniejszych miastach. To w nich najczęściej zlokalizowane są bardzo duże przedsiębiorstwa z tych sektorów, które są zarazem głównymi pracodawcami w regionie. Jedno miejsce pracy w przemyśle energochłonnym tworzy nawet 5-7 miejsc pracy w całym ekosystemie, będąc często trzonem lokalnej gospodarki - powiedziała cytowana w komunikacie szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, duże firmy energochłonne odprowadzają też podatki na rzecz miast, w których są zlokalizowane.

W komunikacie przypomniano, że ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych to jeden z elementów kompleksowego pakietu dla mniejszych ośrodków przemysłowych, opracowanego w Departamencie Innowacji MPiT i przyjętego w maju 2018 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Pakiet jest reakcją na to, że energochłonne sektory przemysłu są dziś obciążane coraz wyższymi opłatami oraz kosztami regulacyjnymi. Obniża to ich konkurencyjność, a w skrajnym wypadku mogłoby doprowadzić do fali dezinwestycji, a nawet całkowitego zaniku szeregu energochłonnych branż przemysłowych w Polsce. To z kolei mogłoby wywołać bardzo negatywny wpływ na kilkadziesiąt ośrodków miejskich średniej wielkości, których lokalna gospodarka oraz rynek pracy są bardzo zależne od obecności flagowych przedsiębiorstw - czytamy.

Resort wskazał, że pakiet na rzecz mniejszych ośrodków przemysłowych - obok rekompensat na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 dla sektorów energochłonnych - obejmuje wprowadzone już obniżenie akcyzy na prąd, radykalne obniżenie opłaty przejściowej i ulgę w opłacie kogeneracyjnej. Zaznaczono, że ministerstwo prowadzi też proces notyfikacji w KE pierwszej w UE ulgi w opłacie mocowej.

Konsekwentnie realizujemy pakiet od ponad roku. Dzięki tym działaniom, w Polsce po raz pierwszy od kilku dekad pojawiają się nowe inwestycje energochłonne, wraz z dynamicznym rozwojem produkcji baterii do samochodów - zaznaczyła szefowa MPiT.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

PAP, MS