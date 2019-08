Skonfiskowano nielegalne urządzenia hazardowe

35 automatów przeznaczonych do urządzania nielegalnych gier hazardowych o wartości ponad 400 tys. zł zabezpieczyli mazowieccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej - poinformowano w poniedziałkowym komunikacie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Jak podała warszawska IAS, na jednej z posesji w powiecie mińskim funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili punkt serwisowy automatów przeznaczonych do nielegalnych gier hazardowych.

„Był on doskonale wyposażony w części zamienne do uszkodzonych lub wyeksploatowanych maszyn, a także przygotowany do oklejania nowych urządzeń. W trakcie przeszukania ujawniono również 188 kluczy serwisowych i 8 pilotów. Dodatkowo zabezpieczonych zostało 35 sprawnych automatów, na których zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których niezbędna jest koncesja do prowadzenia kasyna” - poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, „jednoręcy bandyci” ukryci byli w samochodzie dostawczym, naczepie, chłodni samochodowej i garażu.

„Zabezpieczone przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego automaty, wobec których sąd orzeknie przepadek na rzecz Skarbu Państwa, zostają poddane trwałemu mechanicznemu uszkodzeniu” - czytamy.

Od początku roku na Mazowszu przeprowadzono 257 kontroli, w wyniku których zatrzymano ponad 1130 automatów do gier o wartości przekraczającej 13 mln zł.

Kara za każdy nielegalnie posiadany automat wynosi 100 tys., natomiast za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna skarbowa, tj. grzywna, pozbawienie wolności do lat 3 albo obie te sankcje łącznie.

„Nielegalne kasyna to miejsca, w których bardzo łatwo zetknąć się ze światem przestępczym, gdzie nie obowiązują żadne zasady, a wygrać może tylko właściciel. Gracze, którymi są często osoby niepełnoletnie tracą kontrolę nad swoim czasem i pieniędzmi, co idzie w parze zaniedbywaniem obowiązków, a także doprowadza do ogromnych problemów zdrowotnych i finansowych. Dlatego nasze działania będą systematycznie kontynuowane” - powiedziała cytowana w komunikacie rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.

