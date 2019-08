Ambitny projekt na Odrze

Ponad 400 mln zł będzie kosztować budowa stopnia wodnego „Lubiąż” na Odrze w rejonie wsi Gliniany (Dolnośląskie). Inwestycja, która powstanie do 2027 r., ma poprawić przede wszystkim warunki żeglugowe i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

W poniedziałek umowę na zaprojektowanie stopnia wodnego podpisali w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz - ze strony wykonawcy - członkowie zarządu firmy DHV Hydroprojekt.

Budowa stopnia ma na celu ochronę przeciwpowodziową, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję ekologicznej energii elektrycznej. Inwestycja ma także poprawić warunki żeglugowe do klasy Va drogi wodnej.

W ramach inwestycji mają powstać m.in.: minimum czteroprzęsłowy jaz, dwukomorowa śluza żeglugowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

W poniedziałkowej uroczystości wziął udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, który podkreślił, że odbudowa żeglugi śródlądowej jest dla rządu niezwykle ważna. „Pierwszy element to przyjęcie strategii rozwoju dróg śródlądowych, następnie podpisanie konwencji AGN, czyli przystąpienie do europejskiej sieci dróg śródlądowych, trzeci krok to bezwzględnie dokończenie Malczyc - chyba najbardziej obciążającej historię Polski inwestycji i już nowa historia, czyli budowa stopnia wodnego w Lubiążu, rozpoczynająca kolejny etap modernizacji rzeki Odry” - mówił minister.

„To wszystko wpisuje się w ogłoszony przez nas w ostatnich dniach program rozwoju retencji. Stoimy w bardzo trudnej sytuacji w zakresie zarządzania wodami, przede wszystkim w zakresie stepowienia naszego kraju. Wszystkie inwestycje, które wcześniej były realizowane, nie miały nic wspólnego z tym, aby retencjonować wodę. Cały program rozwoju retencji ma przeciwdziałać właśnie suszy w naszym kraju” - podkreślił Gróbarczyk.

Minister zwrócił uwagę, że poprzednie rządy politykę gospodarki wodnej miały poszatkowaną po różnych ministerstwach. „Dzisiaj jedno ministerstwo jest odpowiedzialne za zarządzanie wodą. Program, który jest przygotowany, jest kompatybilny ze wszystkimi obszarami - z dużą retencją, małą retencją, melioracją, jak również z renaturalizują rzek” - tłumaczył.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca poinformował, że zakończyła się już budowa stopnia wodnego w Malczycach. „Niedługo wykonawca będzie schodził z budowy, mamy już w zasadzie przygotowaną elektrownię wodną, niedługo będziemy informować o jej uruchomieniu. Dokończyliśmy również budowę zbiornika w Świnnej Porębie. W ten sposób udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni jeśli chodzi o prowadzenie inwestycji” - mówił.

Poinformował, że prace projektowe mają zostać zakończone w 2023 r., a ich koszt to 13 mln zł. Ukończenie budowy stopnia wodnego w Lubiążu planowane jest na 2027 r. Łączna wartość inwestycji to ponad 400 mln zł.

Daca dodał, że równolegle prowadzoną inwestycją będzie budowa stopnia wodnego w Ścinawie. „To przełomowy krok. Do tej pory duże inwestycje w gospodarce wodnej nie były realizowane, albo były realizowane przez kilkadziesiąt lat” - dodał.

Celem budowy stopnia wodnego jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy, i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Stopień „Lubiąż” ma zabezpieczyć stopień w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności. Przywrócony ma być także pierwotny poziomów wód gruntowych. Budowa stopnia ma zapobiegać również przesuszaniu się przyległych terenów.

PAP/ as/