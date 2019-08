Facebook nagrywał rozmowy swoich użytkowników

Jak donosi portal Bloomberg, spółka Facebook płaciła setkom zewnętrznych podmiotów celem spisywania rozmów. Jakich? Użytkowników Facebooka, gdy ci wykonywali między sobą połączenia audio.

Pracownicy oddelegowani do tego zdania nie wiedzieli, skąd pochodzą nagrania ani jak je pozyskano, dostawali tylko polecenie, by je spisać – mówią anonimowi pracownicy Facebooka. – Przesłuchują nagrania użytkowników Facebooka, nierzadko takie z wulgarnymi treściami, ale nie wiedzą, po co Facebook potrzebuje zapisów.