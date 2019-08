Obywatelska burza mózgów ma wesprzeć innowacje w PKP

Polskie Koleje Państwowe postanowiły wykorzystać kreatywność obywatelską do wdrożenia innowacyjnych pomysłów, które usprawnią w Polsce podróże pociągami. W tym celu Fundacja Grupy PKP i GovTech Polska zorganizowali w Warszawie pierwszą obywatelską burzę mózgów pod hasłem „Smart PKP” w ramach cyklu „GovTech Polska - Aktywuj pomysły!”. Obecny na wydarzeniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już kolejne wydarzenie z tego cyklu, poświęcone problemowi wody.

Mateusz Morawiecki / autor: Krystian Maj/KPRM

Ponad 40 osób - wybranych ze 150 chętnych - podzielonych na kilkuosobowe zespoły szukało najbardziej innowacyjnych pomysłów na zwiększenie komfortu przejazdu pociągami. Wspierali ich w tym specjaliści z takich obszarów, jak: user experience, service design czy IT. wybrany zespół z tego grona będzie miał szansę na realizację swojego pomysłu, który został uznany zostanie za najlepszy.

Kto, jak nie użytkownicy kolei wiedzą najlepiej, jak PKP i pociągi powinny się zmieniać i wyglądać. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać obywatelską burzę mózgów w szukaniu innowacji - mówił Krzysztof Mamiński, prezes PKP.

Mateusz Morawiecki i Krzysztof Mamiński / autor: Krystian Maj/KPRM

Pasażerowie dostrzegają pozytywne zmiany, jakie dokonują się na kolei. Wyrazem tego jest zwiększająca się liczba podróżnych. Przykładowo przez pierwsze sześć miesięcy tego roku z pociągów PKP Intercity skorzystało 22,8 mln pasażerów, co oznacza 6-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

PKP chce się zmieniać, na lepsze. Realizujemy inwestycje, w których wagę przykładamy do innowacji technologicznych – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

Grupa PKP od dłuższego czasu konsekwentnie podkreśla, że innowacje są bardzo ważnym elementem pozwalającym realizować na kolei ideę zrównoważonego transportu. Inwestycje Grupy PKP mają na celu wdrażanie rozwiązań pozwalających zaoszczędzić energię (budownictwo, konstrukcja pojazdów kolejowych), a także zmniejszać emisję zanieczyszczeń oraz hałasu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekonywał natomiast, że już dziś polska kolej może być przykładem, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania i w tym względzie staje się wzorem dla innych europejskich przewoźników, podając przykład Wspólnego Biletu.

Unowocześniamy tabor, modernizujemy szlaki kolejowe i dworce, a niedawno wprowadziliśmy wspólny bilet , dzięki czemu podróżni mogą kupić jeden bilet na całą trasę (obsługiwaną przez różnych przewoźników kolejowych), a jego cena zostanie obliczona w oparciu o degresywną taryfę (im dalej jedziesz, tym mniej płacisz – red.). - zauważył Andrzej Adamczyk.

Burza mózgów GovTech Polska to nowe administracji publicznej na pomysły obywateli, w ramach nowej ścieżki programu. Program funkcjonuje od 2018 roku i łączy administrację publiczną z najlepszymi pomysłami start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w poszukiwaniu innowacyjnych, technologicznych rozwiązań usprawniających działanie instytucji: ministerstw, samorządów czy spółek Skarbu Państwa.

W trakcie wydarzenia Smart PKP premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pełne wsparcie dla programu GovTech. I od razu ogłosił, że kolejnym tematem będzie woda.

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie to wyzwanie, które stanie przed uczestnikami ogólnopolskiej burzy mózgów, podobnie jak dziś przed rozwiązującymi wyzwanie PKP. To nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie problemów, poprawy warunków życia czy efektywności działania sfery publicznej. Słowem-kluczem jest współpraca. Dzięki niej bowiem obywatele i państwo mogą wspólnie budować rozwiązania dla innych ludzi.

14 i 15 września w Warszawie zastanowimy się, jak stawić czoła największym wyzwaniom: malejącym zasobom wodnym, zanieczyszczeniom; ekstremalnym zjawiskom pogodowym; zacząć racjonalnie wykorzystywać wodę. – powiedział Premier Mateusz Morawiecki w spocie promującym Ogólnopolską Burzę Mózgów na temat wody.

W obywatelskiej burzy mózgów może wziąć udział każdy – wystarczy do 30 sierpnia zgłosić swój udział wypełniając formularz dostępny na stronie govtech.gov.pl

Marek Jaślan