Frank (ponownie) poniżej 4 złotych

Chociaż do niedawna szwajcarska waluta zdecydowanie się umacniała, dzisiaj doszło do jej mocnego spadku. W południe frank kosztował już poniżej 4 złotych.

Sytuacja jest o tyle interesująca, że szwajcarska waluta jeszcze w czwartek sięgała nawet niemalże 4,05zł. Tymczasem w dniu dzisiejszym kurs CHF/PLN uległ znacznemu spadkowi. Około godziny 14 cena jednego franka oscyluje około 3,99 złotych, co oznacza spadek o 0,72%.

Jednym z powodów spadku franka są optymistyczne nastroje co do rozmów amerykańsko-chińskich, gdyż we wtorek amerykanie złagodzili swoje stanowisko w sprawie ceł. Dodatkowo wzmocniła się pozycja argentyńskiej waluty, która na początku zaliczyła znaczny spadek. Oba te czynniki sprawiają, że inwestorzy są bardziej skłonni do ryzykownych akcji.

Zdaniem niektórych, spadek franka może też stać się celem działania rządu szwajcarskiego, bowiem stały wzrost ich waluty jest niekorzystny dla miejscowej gospodarki. Nie wiadomo jednak, czy Szwajcarski Bank Narodowy zdecyduje się na taki krok. W Szwajcarii i tak obowiązują już ujemne stopy procentowe, a celowe obniżanie wartości własnej waluty mogłoby zaburzyć obraz Szwajcarii jako „bezpiecznej przystani” dla inwestorów.

Z całą pewnością jednak spadek kursu franka ucieszy wszystkich Polaków, posiadających kredyty w ów walucie. Istnieje parę przesłanek, które sugerują, że spadkowy trend franka utrzyma się przez dłuższy czas, co przełożyłoby się na znaczne oszczędności dla 800 tysięcy rodaków uwikłanych w kredyty frankowe.

Adrian Reszczyński