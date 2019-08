Jest porozumienie pokojowe w Sudanie

Sudańska rządząca rada wojskowa oraz cywilna opozycja podpisały w sobotę ostateczną wersję porozumienia, które umożliwi powołanie tymczasowego rządu, mającego sprawować władzę do wyborów powszechnych, a następnie przekazanie jej cywilom.

Od czasu obalenia w kwietniu rządzącego od prawie 30 lat prezydenta Omara al-Baszira, Sudan pogrążony jest w politycznym chaosie. Władzę przejęła Tymczasowa Rada Wojskowa (TMC), która brutalnie rozpędzała protesty opozycji domagającej się szybszego powrotu do cywilnych rządów.

Zgodnie z zawartym porozumieniem do czasu wyborów - przewidzianych na koniec 2022 r. - krajem będzie rządzić rada składająca się z sześciu cywili i pięciu generałów, której najpierw przewodniczyć będzie wojskowy, a w drugiej części - cywil. Ponadto w przyszłym tygodniu ma powstać rząd, na którego czele stanie wskazany przez cywilów premier. Najprawdopodobniej będzie nim ekonomista Abdalla Hamdok.

Sobotnie porozumienie podpisali w imieniu Tymczasowej Rady Wojskowej gen. Mohamed Hamdan „Hemeti” Dagalo - formalnie jej wiceprzewodniczący, ale faktycznie lider i najbardziej wpływowy człowiek w Sudanie - zaś w imieniu opozycyjnego sojuszu Sił Wolności i Zmian (FFC) jeden z jego przywódców Ahmad al-Rabie. Wśród gości obecnych na uroczystości byli m.in. premierzy Etiopii - która pośredniczyła w rozmowach między obydwoma stronami - oraz Egiptu, a także prezydent Sudanu Południowego.

Będziemy co do litery przestrzegać tego, co uzgodniliśmy. Nawet bez tego porozumienia, musielibyśmy iść w tą stronę, bo to jest w interesie kraju - zadeklarował w rozmowie ze stacją BBC Hemeti. BBC zwraca jednak uwagę, że sudańska armia nie jest monolitem, a dodatkowo sytuację komplikuje to, że spore wpływy w kraju mają też różne paramilitarne bojówki oraz islamiści.