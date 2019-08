Londyn zapewnia: Po brexicie nie zabraknie leków

W przypadku brexitu bezumownego służba zdrowia NHS będzie miała dostęp do wszystkiego, co potrzebne, a robienie zapasów leków jest przeciwskuteczne - zapewnił w środę Michael Gove, odpowiedzialny w brytyjskim rządzie za przygotowania do twardego brexitu.

Jesteśmy przekonani, że NHS i apteki będą miały dostęp do wszystkiego, czego potrzebują i moim zdaniem robienie zapasów jest przeciwskuteczne - powiedział Gove.

Była to odpowiedź na pytania dotyczące doniesień, że Brytyjczycy robią zapasy żywności, a w aptekach na terenie kraju pojawiają się obawy o dostawy leków.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 31 października. Kraj jednak od miesięcy tkwi w politycznym impasie dotyczącym warunków wyjścia ze Wspólnoty. Boris Johnson już jako premier zażądał od Brukseli renegocjacji umowy wyjścia i zagroził, że jeśli UE nie spełni jego oczekiwań, zdecyduje się na brexit bez umowy.

UE odmawia jednak renegocjowania umowy o wyjściu, a dopuszcza tylko możliwość zmiany zapisów w dołączonej do porozumienia deklaracji politycznej.

MS, PAP