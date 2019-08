Nowy program PiS skupi się na gospodarce i innowacjach

Podczas konwencji PiS na początku września przedstawimy program wyborczy, który narysuje perspektywę rozwojową na cztery lata; trzeba dać impuls do tego, by gospodarka nadal mogła się szybko rozwijać - mówił rzecznik rządu Piotr Mueller.

Podczas rozmowy w „Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma 9” rzecznik rządu został zapytany czego można się spodziewać po zbliżającej się konwencji programowej PiS.

Na pewno przedstawienia programu wyborczego, który też narysuje taką perspektywę rozwojową na cztery lata. To bardzo ważne ponieważ mamy za sobą taki bardzo ważny etap wyrównywania szans społecznych, programów społecznych, które redystrybuują środki finansowe z podatków; teraz też trzeba dać taki impuls do tego, aby gospodarka nadal mogła się szybko rozwijać, ale również żebyśmy mogli rozmawiać na temat usprawnienia państwa w wielu obszarach - odpowiedział Mueller.

Wskazał tu na administrację publiczną, a także kwestie związane z infrastrukturą, czy systemem podatkowym. Dodał, że rzeczy te nie są politycznie emocjonujące, ale bardzo ważne dla funkcjonowania państwa.

My tę perspektywę chcemy pokazać i chcemy pokazać, że w Polsce potrzebna jest stabilność, bo to co my oferujemy to stabilność, czyli dobry rozwój gospodarczy, uczciwe dzielenie się środkami finansowymi pomiędzy grupami społecznymi - mówił oceniając, że oponenci PiS oferują de facto konflikt „czy to ideologiczny, czy w ogóle po prostu polityczny dla samego budzenia emocji”.