Do Warszawy wrócił CeDeT. Technologiczny

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił nowy CDT – czyli Centralny Dom Technologii. Ulokowany w dawnych budynku sklepu Smyk, gdzie wcześniej mieścił się Centralny Dom Towarowy, nowy CDT ma stać się miejscem, gdzie kształcić się będą przyszli innowatorzy (choć znajdzie się miejsce i dla seniorów).

CDT to jeden z najważniejszych projektów PFR. Ma być to być szerszy projekt edukacyjny, dedykowany i dzieciom i osobom starszym. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi technologiami, wszystko w atrakcyjny sposób – powiedział Paweł Borys, prezes PFR. - Mamy nadzieję że pojawi się tutaj kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, że powstaną tutaj ciekawe pomysły – dodał.