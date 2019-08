Zdrowie dzieci wymaga wody

Letnie upały, zamiłowanie dzieci do słodzonych napojów i rozpoczynający się wkrótce rok szkolny to kwestie, które wielu rodzicom mogą przywieść na myśl pytanie – co zrobić, aby dzieci regularnie piły wodę?

Warto zastanowić się nad tym już teraz, ponieważ dzięki wodzie żyjemy i możemy prawidłowo funkcjonować.

Organizm człowieka składa się w dużej części z wody – to ona reguluje temperaturę, umożliwia zachodzenie wielu procesów i reakcji, a ponadto transportuje składniki odżywcze w organizmie. O nawodnienie organizmu powinniśmy zadbać z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu – ponieważ umożliwia ona m.in. prawidłowe funkcjonowanie mózgu – wspiera funkcje poznawcze, myślenie i uczenie się, co jest niezwykle ważne w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym. Warto poświęcić więc trochę czasu na przyzwyczajanie dziecka do picia czystej wody, ponieważ zaprocentuje to jego odpowiednią kondycją psychofizyczną.

Osoby dorosłe powinny spożywać dziennie co najmniej 2 l. wody z różnych źródeł jako część zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia. Zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu różnych czynników – zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Im dziecko starsze czy bardziej aktywne – tym więcej wody potrzebuje.

– Jak zachęcać nasze dziecko, żeby piło wodę – a nie wybierało inne napoje? Dziennie dziecko powinno wypijać około półtora litra wody. Niestety, często okazuje się, że pije taką ilość, ale w postaci zupełnie innych, często słodzonych napojów, które nie nawadniają tak skutecznie, a jednocześnie dostarczają do organizmu dużo cukru – taki problem zauważa nawet 40% rodziców – powiedziała Katarzyna Zadka, Starszy Specjalista ds. Żywienia w Nestlé Polska.

– Jeśli chcemy być dla dziecka inspiracją, również sięgajmy po wodę. Niech ona towarzyszy naszym posiłkom i wycieczkom rodzinnym. Niedługo zacznie się rok szkolny – pamiętajmy o tym, żeby w szkolnym plecaku, obok piórnika i książek, nie zabrakło butelki wody. Stawiajmy ją też na nocnej szafce, żeby była dostępna w czasie nocnych wybudzeń i rano po wstaniu, co pomoże dobrze rozpocząć dzień. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasze dziecko będzie mogło po nią sięgnąć zawsze, kiedy poczuje pragnienie, a tym samym dzień po dniu będzie uczyło się dokonywania właściwych wyborów – radzi Zadka.

eNewsroom.pl/ as/