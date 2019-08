Bank Pekao: Spadek deficytu do zera to dobra wiadomość

Założenia dotyczące wzrostu PKB w 2020 (3,7%) pokrywają się z naszą prognozą, jeśli zaś chodzi o prognozę średniorocznej inflacji (2,5%) my zakładamy, że będzie ona nieco wyższa (2,8%) - scenariusz wyższej inflacji byłby dobrą wiadomością dla budżetu, oznaczającą nieco wyższe dochody – napisał Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao.

Projekt zakłada brak deficytu budżetowego w roku 2020 – co jest oczywiście dobrą wiadomością, natomiast należy pamiętać, że ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej pomagać będą czynniki jednorazowe – napisał Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao, w swojej opinii na temat projektu budżetu.

Wskazał on źródła tych dochodów jednorazowych.

W przedstawionej przez rząd pod koniec kwietnia br. Aktualizacji Planu Konwergencji wskazano, iż planowane wpływy z „opłaty przekształceniowej” związanej ze zmianami w OFE przewidywane są na 9,7mld w 2020, sprzedaż uprawnień emisji CO2 ma przynieść ok 5mld zaś sprzedaż częstotliwości 5G to około 3,5mld PLN w 2020. To oczywiście rodzi pytanie o trwałość obniżenia deficytu po roku 2020 – o to , czy w kolejnych latach znajdą się inne źródła wpływów „na miejsce” tych założonych jednorazowo na rok 2020 – napisał w swojej opinii Marcin Mrowiec.