Rafał Milczarski ponownie prezesem PLL LOT

Rada nadzorcza PLL LOT po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym powołała Rafała Milczarskiego na stanowisko prezesa spółki – poinformowało biuro prasowe LOT.

Rafał Milczarski jest prezesem PLL LOT S.A. od stycznia 2016 roku. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Cambridge, podczas studiów odbywał praktyki m.in. w bankach UBS w Zurychu oraz JP Morgan w Londynie. Ma bogate międzynarodowe doświadczenie w branży transportowej. Po studiach pracował w dziale logistyki morskiej i kolejowej firmy Foster Yeoman z Wielkiej Brytanii. Współtworzył Kolej Bałtycką, jednego z pierwszych prywatnych kolejowych przewoźników towarów w Polsce. W 2005 roku wraz z inwestorem branżowym Freightliner Group z Wlk. Brytanii założył firmę Freightliner PL – towarowego przewoźnika kolejowego, którego jako prezes i współwłaściciel poprowadził od startup-u do osiągnięcia kilkuprocentowego udziału w rynku przewozów towarowych w Polsce. Jest też założycielem i byłym prezesem Freightliner DE, niemieckiej spółki zależnej Freightliner PL oraz Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Od 2017 roku Rafał Milczarski jest szefem stowarzyszenia AIRE (Airlines International Representation in Europe), które gromadzi przewoźników lotniczych z całej Europy, a od grudnia 2017 roku prezesem Polskiej Grupy Lotniczej S.A. W skład PGL wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, znajdujące się w portfelu Skarbu Państwa. To m.in. PLL LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services. W sierpniu 2019 roku Rafał Milczarski został powołany do Rady Gubernatorów IATA.

Ponadto rada nadzorcza powołała Katarzynę Piskorz na stanowisko zzłonka zarządu ds. Korporacyjnych, z dniem 1 września 2019 r. oraz Pawła Rozkruta na stanowisko członka zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych, z dniem 16 września 2019 r.

Katarzyna Piskorz jest doświadczonym menadżerem w obszarze korporacyjnym. Przez 15 lat pracowała w Grupie PZU – największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Kierowała biurem pełniącym rolę centrum kompetencyjnego w zakresie funkcji korporacyjnych. Od ponad dwóch lat kieruje Biurem Zarządu w spółce PFR Nieruchomości (wcześniej BGK Nieruchomości), która zarządza aktywami dwóch funduszy inwestycyjnych oraz świadczy usługi operacyjne dla spółek celowych tych funduszy w ramach realizacji programu Mieszkanie Plus.

Paweł Rozkrut ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie jako członek zarządu i dyrektor finansowy. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Ekonomia oraz studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Unilever Polska, Grupie Cadbury w Polsce i Wlk. Brytanii, Cefic Polska, BP Castrol oraz AmeriGas Polska. W ramach struktur korporacyjnych, którymi zarządzał, był odpowiedzialny m.in. za raportowanie wyników finansowych wielu krajów i centrów handlowych wg IFRS i US GAAP, kontrolę i zgodność z SOX, prowadzenie licznych departamentów oraz implementację najlepszych praktyk w obszarze kontrolingu. Jest wieloletnim członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).