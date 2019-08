Skrót wiadomości ze spółek giełdowych

Lokum Deweloper planuje przekazać w 2019 roku 750-800 lokali - poinformował w środę prezes Bartosz Kuźniar. Grupa zakłada utrzymanie marż do końca 2019 roku.

Wyniki Sanok Rubber Company za I półrocze 2019 były pod presją na obniżenie kosztów przez producentów aut, w związku ze spowolnieniem w branży automotive oraz wyższych kosztów grupy z powodu uruchamiania produkcji do nowych modeli samochodów - podała spółka w komunikacie prasowym.

Ten Square Games planuje na dniach wprowadzić grę „Fishing Clash” do sklepu App Store w Chinach - podali przedstawiciele spółki podczas środowej konferencji. Producent w czwartym kwartale chce rozpocząć testy (soft launch) nowej gry hobbystycznej, a na przełomie tego i przyszłego roku do graczy mają trafić wstępne wersje dwóch gier skierowanych do kobiet.