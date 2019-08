ZAMIAST SŁÓW: Saperzy przybyli z odsieczą

Po decyzji premiera w sprawie kryzysu ściekowego o uruchomieniu budowy przez wojsko mostu pontonowego nad Wisłą w Warszawie trwają przygotowania do budowy.

Na moście pontonowym ma zostać zainstalowany rurociąg przesyłający ścieki z lewobrzeżnej części stolicy do położonej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka”. Nieczystości spływają od paru dni, bezpośrednio do rzeki, wskutek awarii dwóch kolektorów, które przesyłają je z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni.

Wojsko Polskie już przystąpiło do budowania tej konstrukcji. W budowie mostu, który będzie się składał z 80 elementów, weźmie udział 170 żołnierzy z czterech jednostek inżynieryjnych z Inowrocławia, Chełmna, Kazunia i Dęblina. Cała konstrukcja powstanie w ciągu kilku dni — powiedział szef MON Mariusz Błaszczak

Saperska kolumna transportowa / autor: PAP/Tomasz Gzell

Transport wojskowy nad brzegiem rzeki / autor: PAP/Tomasz Gzell

Sprzęt saperski / autor: PAP/Tomasz Gzell

Pierwsze elementy sprzętu saperskiego na brzegu rzeki / autor: PAP/Tomasz Gzell

Pojazdy saperów rozlokowuja się nad rzeką / autor: PAP/Tomasz Gzell

Oprac. sek