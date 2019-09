AI wykorzysta Twój głos przeciwko Tobie!

Chociaż do niedawna identyfikacja głosowa wydawała się być jednym z najbezpieczniejszych zabezpieczeń, AI jest w stanie je „złamać”.

W marcu obecnego roku oszuści finansowi wykorzystali program oparty na AI by podszyć się pod prezesa naczelnego z niemieckiej spółki-matki kiedy kontaktowali się z firmą-podmiotem w Wielkiej Brytanii. Dyrektorowi naczelnemu spółki podmiotowej zostało wydane polecenie, by wykonał przelew na niebagatelną kwotę 243,000 dolarów do węgierskiego wspólnika, a następnie został wykonany drugi telefon celem potwierdzenia wykonania przelewu. Oba połączenia były na tyle wiarygodnie wykonane, że dyrektor spółki podmiotowej uwierzył, że rozmawia ze swoim przełożonym.

Podejrzenia pojawiły się, gdy został wykonany trzeci telefon od rzekomo tej samej osoby, tym razem z Austrii. Zażądał on wykonania kolejnego przelewu. I chociaż głos przełożonego był idealnie odtworzony, dyrektor spółki podmiotowej zdecydował o odmowie wykonania transferu pieniędzy.

Oszukany pracownik zeznaje, że AI idealnie odtworzyło nie tylko głos, ale i akcent jego przełożonego. Jak się jednak okazuje, ten nie wykonał żadnych telefonów w tym dniu. Pieniądze, które zostały przesłane do „węgierskiego wspólnika” zostały przetransferowane do Meksyku, a tam ślad po nich zaginął. Władze cały czas prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Rüdiger Kirsch, ekspert w dziedzinie wyłudzeń finansowych, mówi, że to pierwsze przestępstwo, gdy do wyłudzenia doszło poprzez wykorzystanie programu AI. Chociaż już wcześniej zdarzały się wyłudzenia przy wykorzystaniu programów służących do modulacji głosu, nie były one na tyle dokładne, co program sterowany przez sztuczną inteligencję. Potrafi ona bowiem nie tylko modulować głos, ale także idealnie stosować akcent osoby, pod którą się podszywa.

Wraz z rozwojem technologii, a przede wszystkim sztucznej inteligencji, będzie zapewne dochodziło do większej ilości coraz lepiej zaplanowanych przestępstw. Nowe programy komputerowe pozwalają obecnie podszyć się właściwie pod każdą osobę, gdy wykonywany jest telefon. Jak niestety widać, przestępcy z ochotą sięgają po takie oprogramowanie, by wyłudzić setki tysięcy dolarów.

Czy w obliczu takich wyłudzeń istnieje szansa, że nowa technologia zostanie wykorzystana także przeciwko władzom?

Cały artykuł można przeczytać na qz.com

Adrian Reszczyński