MF: nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę.

Jak informuje resort zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych oznacza, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Jednocześnie ministerstwo przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

SzSz (PAP)