Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli - niedługo

Pieniądze z dodatkowej subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zostaną przekazane na przełomie września i października - poinformował w Tarnowie Łobeskim (Zachodniopomorskie) przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej.

We wtorek odbywa się tam konferencja poświęcona roli samorządu lokalnego w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów.

Dodatkowa kwota subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli to wynik porozumienia rządu ze związkowcami - powiedział Marcin Nowak z MEN. Jak dodał, żeby to sfinansować subwencja oświatowa została zwiększona o 1 mld zł.

Podwyżkę zaplanowano od 1 września br. - poinformował Nowak. „Jeśli chodzi o termin przekazania środków mieliśmy pierwotnie ambitny plan, aby zrobić to jeszcze w sierpniu, natomiast okazało się to niemożliwe ze względów formalnych i prawnych. Dlatego przekażemy te środki z datą kolejną, czyli październikową przekazane we wrześniu” - dodał.

Jak kontynuował, „poprosiliśmy ministra finansów, żeby tą ratę przekazał wcześniej niż wynika to z ustawy i mammy nadzieję, że tak się stanie, że minister finansów uruchomi te środki i przekaże je wcześniej. Nie jesteśmy pewni czy to będzie możliwe, natomiast taka prośba do ministra finansów została skierowana i mamy nadzieję, że to się uda” - dodał.

Samorządowcy pytali m.in. o to, czy pieniądze z budżetu pokryją podwyżki. Jak dodawali, samorządów szczególnie małych nie stać bowiem na dołożenie do podwyżek jakichkolwiek środków własnych.

„Bardzo dużo zabiegów nas kosztowało, żeby te środki w takiej wysokości zdobyć i jest to w tej chwili maksimum jakie udało się uzyskać” - odpowiedział Nowak. „To pokrywa w zdecydowanej większości ten skutek finansowy. Jeśli chodzi o środki na kolejny rok, mamy środki zapewnione w budżecie, które gwarantują stuprocentowe pokrycie tych podwyżek od 1 stycznia przyszłego roku” - dodał Nowak.

Wtorkowa konferencja poświęcona jest rozwojowi kompetencji kluczowych oraz zmianom w zakresie subwencji oświatowej oraz zasadom podziału dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. oraz finansowanie małych szkół z subwencji.

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji oraz szczecińskie Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne w zakresie merytorycznym wsparcia udziela think-thank „Wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich”.

Od 1 września wynagrodzenie zasadnicze wyniesie brutto: 3817 zł dla nauczyciela dyplomowanego; 3250 zł dla nauczyciela mianowanego; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych oraz 2782 zł dla nauczycieli stażystów - przypomniał w poniedziałek minister edukacji. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie od września o 244 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - o 251 zł brutto, nauczyciela mianowanego - o 285 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego - o 334 zł brutto.

PAP/ as/