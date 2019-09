Nowe połączenia autobusowe w 850 gminach

Nowe linie autobusowe pojawią się w 850 gminach, gdzie zamieszkuje ponad 9 mln Polaków - podał we wtorek wicepremier Jacek Sasin na konferencji prasowej w Łodzi.

Jak podał Sasin, do tej pory wpłynęły 1383 wnioski o środki na odtworzenie połączeń autobusowych od samorządów każdego szczebla - od gmin poprzez powiaty aż do samorządów wojewódzkich.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia tych wniosków utworzone zostaną w wymiarze 18 mln wozokilometrów. Aby zobrazować skalę tych działań, powiem, że nowe linie pojawią się w 850 gminach w Polsce, gdzie zamieszkuje ponad 9 mln Polaków - zaznaczył. W tym roku parlament przyjął rządowy projekt ustawy, dającej samorządom narzędzia finansowe, aby odtwarzać lokalne połączenia autobusowe. Na ten cel przeznaczono w tym roku 300 mln zł. To mechanizm wieloletni, od przyszłego roku kwota ta będzie znacznie większa, bo w 2019 r. mówimy tylko o części roku, czterech miesiącach funkcjonowania przepisów, w przyszłym roku jest to 800 mln zł i chcemy, aby co roku ta kwota nie była niższa” - podkreślił wicepremier podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na Dworcu Łódź Kaliska we wtorek.

Sasin przypomniał, że przywracanie i tworzenie połączeń autobusowych to część programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, obejmującego także odtwarzanie placówek pocztowych i posterunków policji w mniejszych miejscowościach oraz rewitalizacje dróg gminnych i powiatowych.

Z badań wynika, że przez ostatnich 15 lat zlikwidowano 40 proc. lokalnych połączeń autobusowych. Bardzo wiele miejsc na mapie Polski to białe plamy, gdzie nie dojeżdża żaden przewoźnik publiczny i które są odcięte od jakiejkolwiek komunikacji; pozostaje transport prywatny albo pozostać w domu, co jest szczególnie uciążliwe dla osób starszych, chorych, młodzieży i dzieci” - dodał.

Wicepremier liczy na to, że od przyszłego roku samorządy jeszcze aktywniej będą sięgać po dopłaty i rozpoczęty proces przywracania Polsce lokalnej połączeń autobusowych będzie kontynuowany.

Chciałbym zachęcić te samorządy, które jeszcze nie zdążyły z przygotowaniem wniosków do aktywnego włączenia się w ten proces, który jest oczekiwany przez mieszkańców. To wynika ze wszystkich publikowanych badań opinii publicznej, że Polacy uważają te sprawę za jedną z najważniejszych do rozwiązania - zaznaczył.

Według Sasina, Łódzkie jest tym województwem, które wyróżnia się pod względem liczby zaplanowanych nowych i odtworzonych linii autobusowych.

W Łódzkiem 92 wnioski zostały złożone przez samorządy wszystkich szczebli; 29 z nich dotyczy linii odtwarzanych przez samorządów województwa. Ogólna kwota dofinansowania to ok. 2,5 mln zł, z czego 1,8 mln zł to dopłaty do odtwarzanych linii przez marszałka woj. łódzkiego. To rekord, jeśli chodzi o samorządy wojewódzkie - podkreślił.

Z kolei marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber zaznaczył, że tylko od samorządowców zależy, w jakim stopniu wykorzystają dopłaty. Jego zdaniem, być może nie wszyscy zdążyli przygotować wnioski, bo czasu na ich składanie było bardzo mało.

Ale jeżeli myśmy potrafili w tak krótkim czasie zorganizować się i sprawić, że te linie od wczoraj jeżdżą po woj. łódzkim, to myślę, że inne samorządy też taką możliwość miały; jeśli nie skorzystały, to zachęcam je do tego. Wielokrotnie słyszałem od samorządowców, że to zbyt trudne i się nie da; dało się i program będziemy jeszcze poszerzać, aby objąć tym zadaniem jak największą liczbę mieszkańców wykluczonych komunikacyjnie - mówił.

W Łódzkiem dzięki programowi będzie działać ok. 1 tys. nowych przystanków autobusowych - do 133 spośród nich do tej pory nie docierała żadna komunikacja publiczna.

Schreiber przypomniał, że samorząd województwa może organizować przejazdy pomiędzy powiatami, a w obrębie powiatów zadanie to należy do samorządu powiatowego i starosty; jeśli transport ma odbywać się w obrębie jednej gminy to wniosek powinien złożyć urząd gminy.

To wójtowie, burmistrzowie i starostowie muszą wczuć się w potrzeby mieszkańców - dodał.

W regionie łódzkim uzupełnieniem nowych 29 połączeń, łączących 136 miejscowości, będzie zintegrowanie komunikacji autobusowej z istniejącą siatką połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W korzystaniu z łączonej komunikacji ma pomóc zintegrowany bilet.

W I etapie połączy on 400 miejscowości w kilkunastu powiatach; zintegrowanie nastąpi na 88 stacjach i przystankach, na których zatrzymują się pociągi ŁKA. W momencie rozszerzania oferty będziemy integrować komunikację w kolejnych miejscowościach. Bilet zakupiony np. w autobusie będzie ważny także na połączenie ŁKA i odwrotnie, a do tego tańszy średnio o 20 proc. - poinformował prezes ŁKA Janusz Malinowski.

Informacje na temat oferty, cennika, połączeń i rozkładów można znaleźć na stronie ŁKA i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

SzSz (PAP)