KRYNICA: Amerykańskie firmy zadomowiły się w Polsce

Amerykańskie firmy, które zainwestowały w Polsce w ciągu ostatnich blisko 30 lat zadomowiły się, i poza amerykańskim brandem, stały się częścią polskiego systemu gospodarczego - przekonywali uczestnicy wtorkowego panelu w ramach 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która uczestniczyła w dyskusji „Amerykańscy inwestorzy - polskie przedsiębiorstwa” oceniła, że współpraca z amerykańskim biznesem układa się „naprawdę dobrze”, o czym świadczy ponad 130 mld zł zainwestowanych do tej pory przez firmy z USA w Polsce i utworzenie przez nie ponad 220 tys. miejsc pracy.

Polska - kontynuowała Jarosińska-Jedynak - jest liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wartości inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z USA.

Jesteśmy godnym partnerem do rozmów w sprawie inwestycji - całe otoczenie prawne, w tym Konstytucja Biznesu, nowa ustawa o wspieraniu inwestycji powodują, ze nie tylko amerykańskim firmom jest łatwiej u nas inwestować, ale także przedsiębiorstwom rodzimym, polskim - oceniła wiceminister.

Jak skazała, amerykańscy inwestorzy, to firmy innowacyjne, z dobrym know-how, które chcą się dzielić swoimi rozwiązaniami inwestując w Polsce nie tylko w produkcję, ale także działalność badawczo-rozwojową.

Dorota Dąbrowska-Winterscheid, dyrektor zarządzająca Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce podkreśliła, że amerykańscy inwestorzy byli pionierami w naszym kraju, dlatego po blisko 30 latach od transformacji ich przedsięwzięcia zyskały wielkie znaczenie dla krajowej gospodarki.

Amerykańskie firmy są trendseterami w globalnym biznesie, a dzięki takiej współpracy, to my jako Polacy, mamy szans zaistnieć globalnie poprzez sieć, którą one dostarczają - zauważyła.