Decentralizacja znacznie osłabiłaby państwo

Polityka decentralizacji PO prowadziłaby do osłabienia państwa - ocenił w środę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, odnosząc się do 21 postulatów samorządowych. Zdaniem Szefernakera, „samorząd warszawski nie potrafił dopełnić podstawowych obowiązków” ws. awarii w oczyszczalni ścieków.

Szefernaker w środę w TVP Info skomentował 21 tez samorządowych, które zakładają decentralizację władzy i przyznanie większych uprawnień samorządom lokalnym, odnosząc się do ostatnich działań samorządu w Warszawie dot. awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Zdaniem Szefernakera, 21 postulatów samorządowych to „program Platformy Obywatelskiej”. „Program Platformy, który prowadzi do decentralizacji państwa, skończyłby się tak, że oddalibyśmy wszystko w ręce samorządów i państwo nie miałoby nad tym żadnej pieczy. Byłoby tak, jak mówił prezydent (Warszawy, Rafał) Trzaskowski: +nie ma problemu, bo to już popłynęło z Warszawy+” - powiedział wiceszef MSWiA.

Szefernaker ocenił, że samorząd warszawski „bawi się w politykę ogólnopolską”. Dodał, że „marsz LGBT, tramwaj różnorodności, karta LGBT w warszawskich szkołach, to była propozycja Platformy w ostatnich miesiącach dla Warszawy, a samorząd warszawski nie potrafił dopełnić podstawowych obowiązków”.

„Prawo i Sprawiedliwość ma program, który nie prowadzi do decentralizacji, tylko wzmocnienia państwa i dzięki temu widzimy, że państwo w taki sytuacjach jest potrzebne” - podkreślił wiceszef MSWiA.

Wśród 21 postulatów samorządowych znalazły się m.in. decentralizacja służby zdrowia, zwiększenie nakładów na edukację, obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw, rozwój budownictwa komunalnego i społecznego, decentralizacja rozdziału funduszy unijnych, a także przekazywanie społecznościom lokalnym mienia publicznego, swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu i odpolitycznienie mediów publicznych.

PAP/ as/