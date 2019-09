KRYNICA: Cyfryzacja to konieczność

Cyberbezpieczeństwo, ale i cyfrowe transformacje jako szansa na kolejny skok rozwojowy w regionie Trójmorza – o tym w pierwszym dniu Forum Ekonomicznego w Krynicy mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Tegoroczne, 29. Forum Ekonomiczne w Krynicy jest wyjątkowe. Po raz pierwszy w jego ramach, z inicjatywy m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, odbędzie się Forum Cyberbepiezpieczeństwa (4-5 września). Przed nami dwa dni dyskusji. Swoją aktywność rozpoczęliśmy jednak już dziś.

Infrastruktura i kompetencje

Pierwszego dnia Forum minister cyfryzacji Marek Zagórski wziął udział w panelu „Cyfrowe transformacje szansą na kolejny skok rozwojowy w regionie Trójmorza”. – Współpraca państw naszego regionu staje się kluczowa. Kraje Trójmorza mogą być inicjatorem zmian w wielu obszarach cyfryzacji – powiedział szef MC. Zdaniem ministra priorytetowym elementem, koniecznym do uwolnienia potencjału gospodarki cyfrowej w tym regionie, jest zapewnienie rzeczywistego, swobodnego przepływu danych.

Minister Marek Zagórski zwrócił także uwagę, że Polska ma szansę na zostanie jednym z liderów cyfrowej transformacji. – Mamy bardzo dobry potencjał pod względem kapitału ludzkiego. Mamy też bardzo dobre przepisy zachęcające do innowacji – wyliczał minister cyfryzacji. – To, czego potrzebujemy to rozwój infrastruktury i stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa – dodał Marek Zagórski.

Globalny łańcuch dostaw

Wyzwania i szanse związane z globalnym łańcuchem dostaw technologii teleinformatycznych – to temat dyskusji, w której wziął udział Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Uczestnicy panelu rozmawiali o relacjach pomiędzy Polską, Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w kontekście nowej, zmieniającej się geopolityki łańcucha dostaw.

Cyberbezpieczeństwo wymaga zbudowania ekosystemu zaufanych producentów i dostawców. Aby to osiągnąć niezbędna jest współpraca między instytucjami, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo w kraju i w Europie, ale musi się to odbywać również z udziałem najważniejszych partnerów globalnych, takich jak np. Stany Zjednoczone, Korea Południowa, czy Australia - powiedział Robert Kośla.

Forum Cyberbezpieczeństwa

I to właśnie cyberbezpieczeństwo zdominuje dyskusje w drugim dniu Forum.

Cyberbezpieczeństwo to dzisiaj jeden z najważniejszych tematów funkcjonowania gospodarki i całego państwa – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W środę, w ramach Forum Cyberbezpieczeństwa, będziemy rozmawiać na takie tematy jak np.:

-Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla Europy

-Sojusz technologiczny odpowiedzią na wyzwania cyberbezpieczeństwa?

-Synergia w cyberbezpieczeństwie – co ma do zaoferowania region Trójmorza?

-Wpływ Aktu o cyberbezpieczeństwie na gospodarki państw UE.