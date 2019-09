Funt odrabia straty

Brytyjska waluta nieco odrabia straty wobec złotego. W środę po południu za funta szterlinga trzeba było zapłacić 4,80 zł., o 2 grosze więcej niż rano.

We wtorek funt spadł na rynkach do najniższego poziomu od trzech lat, by następnie zyskać na wartości 0,5 proc.. Zdaniem analityków, to wstęp do większych wahań wartości brytyjskiej waluty, bo „bitwa o brexit wkracza w kolejną kluczową fazę”. Eksperci dodali, że niepewność inwestorów w związku z brexitem jest wciąż wysoka.

Większość analityków przewiduje, że „wzmocnienie funta szterlinga będzie tymczasowe” i prognozuje „dalsze zawirowania” w notowaniach brytyjskiej waluty.

Np. eksperci z ING, których cytuje agencja, zaznaczają, że prawdopodobieństwo przedterminowych wyborów „nie jest dobrą wróżbą dla funta”. Dodali, że „niepewność co do wyniku wyborów pozostaje wysoka”, a to nie oznacza „wytchnienia dla funta”.

We wtorek posłowie sprzeciwiający się bezumownemu brexitowi przejęli kontrolę nad porządkiem obrad Izby Gmin, aby zablokować taki scenariusz wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Opozycja - do której podczas głosowania dołączyło aż 21 posłów Partii Konserwatywnej, usuniętych później karnie z klubu parlamentarnego - zebrała 328 głosów przy zaledwie 301 na rzecz rządu (przewaga 27 głosów).

Dzięki temu zwycięstwu w środę parlament będzie - wbrew woli rządu - obradował nad opozycyjnym wnioskiem, otwierającym drogę do zablokowania bezumownego brexitu i do potencjalnego opóźnienia brexitu do 31 stycznia 2020 r., jeśli porozumienie z Brukselą nie zostanie wypracowane do 19 października br.

Posłowie zagłosują też nad rządowym wnioskiem w sprawie rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

PAP/ as/