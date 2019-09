Szef PiS: Polska już jest bezpieczna energetycznie

Będziemy energetykę rozbudowywać we wszystkich jej wymiarach, także tym supernowoczesnym - zapowiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej partii w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Nowy, pływający gazoport w okolicach Trójmiasta oraz gazociąg Baltic Pipe, to dwie inwestycje, które w przyszłości uniezależnią Polskę od dostaw gazu ze wschodu - mówił Jarosław Kaczyński.

Podczas swojego przemówienia Kaczyński mówił o energetyce, która jest rozbudowywana. „My musimy mieć pewność, że nigdy nikt nie będzie mógł nam niczego wyłączyć i w tym kierunku też idziemy, także w tym regionie, nieco bardziej na południe, ale bardzo blisko, bo w końcu z Ostrołęki tu jest niedaleko. Idziemy w tym kierunku, żeby to pełne bezpieczeństwo było i będziemy energetykę rozbudowywać we wszystkich jej wymiarach, także tym supernowoczesnym, którego do tej pory w Polsce nie ma, ale bezwzględnie potrzebne, jeżeli wziąć pod uwagę wymogi Unii Europejskiej, na które my nie jesteśmy w stanie nic poradzić” - powiedział.

Prezes PiS mówił również o przekopie Mierzei Wiślanej. „To stary plan, nasz plan, od początku nasz, mówiliśmy o tym wielokrotnie, mówiliśmy o tym, kiedy poprzednio rządziliśmy, ale zawsze było tak, że nie byliśmy w stanie tego podjąć w praktyce” - stwierdził.

Zaznaczył, że jest wielu przeciwników przekopu. „Jest tylko pytanie, czym oni się kierują” - pytał Kaczyński.

Przypomniał też teorie, że tam, gdzie potrzebne są kanały, tam tworzy je natura. „To jest odkrycie na miarę Nobla” - mówił. Zaznaczył, że on o tym nie słyszał i podał przykłady Kanału Sueskiego, Panamskiego i Kilońskiego, a także Gliwickiego, które nie powstały same. „Sama nie powstanie także ta inwestycja, którą nazywamy przekopem Mierzei Wiślanej. Trzeba ją stworzyć, a ci którzy się jej przeciwstawiają albo kierują się zupełnym brakiem rozeznania i trzeba im współczuć, albo kierują się po prostu złą wolą, jakimiś złymi intencjami” - podkreślał prezes PiS.

Dodał, że ws. Mierzei Wiślanej chodzi o suwerenność Polski. „Przecież przez wiele lat na naszym terytorium nie mogliśmy robić tego, co z punktu widzenia naszych interesów było konieczne i dzisiaj pokazujemy, że możemy, że tamten czas, tamten czas, który się skończył z jednej strony 30 lat temu, ale jego elementy ciągle trwały i trwają, naprawdę się kończy, kończy się postkomunizm” - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński nie szczędził w swym wystąpieniu na konwencji PiS w Olsztynie krytyki poprzednikom z Platformy Obywatelskiej oraz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wspomniał m.in. projekt rządu Jerzego Buzka z końca lat 90., który zakładał budowę gazociągu z Norwegii do Polski. „Ale wiadomo - komuniści, a dokładnie Leszek Miller - uniemożliwili realizację tego planu, kiedy przejęli władzę” - dodał szef Prawa i Sprawiedliwości.

Mówiąc z kolei o terminalu LNG w Świnoujściu, wyraził pogląd, że w czasach rządów PO-PSL realizacja tej inwestycji „wlokła się”. „Myśmy tę budowę skończyli, gazoport działa, gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego i jest rozbudowywany (Terminal LNG w Świnoujściu otwierała w październiku 2015 r. ówczesna premier Ewa Kopacz - PAP)” - zaznaczył polityk.

Kaczyński dodał, że w planach obecnego rządu jest m.in. budowa drugiego, pływającego gazoportu (miałby zostać ulokowany w okolicach Trójmiasta - PAP).

„I tego gazu płynnego będzie w Polsce już więcej. Będziemy go nawet mogli importować na zewnątrz, wspierając innego kraje, także te na wschód od naszych granic, także Ukrainę” - powiedział szef PiS.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił ponadto, że za jakiś czas będziemy mieli w Polsce hub - ośrodek rozprowadzania gazu w szerszej skali, także poza terytorium naszego kraju.

„I to jest wielkie umocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale także wielkie umocnienie naszej pozycji w tej części Europy, a nawet mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że naszego statusu. A więc bezpieczeństwo przede wszystkim” - podkreślał Kaczyński.

W swym wystąpieniu szef PiS nawiązał też do projektu budowy gazociągu Baltic Pipe, który ma umożliwić transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. „Doprowadzenie tej inwestycji do końca ostatecznie uniezależni nas od wschodniego gazu” - ocenił polityk. Dodał, że już dziś Polska jest bezpieczna pod względem dostaw gazu.

Grzegorz Bruszewski, Marta Rawicz, Marcin Boguszewski (PAP), sek