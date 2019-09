KRYNICA Kwieciński: OZE ważne dla bezpieczeństwa

Dużo w Krynicy mówi się o zielonej energii i inwestycjach w zieloną energię. Biznes zaczyna mówić o coraz poważniejszych działaniach, banki o coraz większym zaangażowaniu w finansowanie takich projektów. Program postawienia farm wiatrowych na polskim morzu może być wart nawet 100 mld zł. Co takiego się stało, że ten temat tak nagle ożył? Stanisław Koczot rozmawiał z Jerzym Kwiecińskim, ministrem inwestycji i rozwoju

Zainteresowanie wynika z kilku czynników. Po pierwsze, można na tym zarobić. Zarabia się w świecie, dlaczego nie w Polsce. Po drugie jesteśmy w Unii Europejskiej i dla niej to tez temat szalenie ważny. Do 2030 chcemy mieć udział energii OZE w miksie energetycznym na poziomie 21 proc., a w kolejnych latach jeszcze więcej. Jest dla nas ważne, by będąc w UE realizować programy, na które się umawiamy - ocenia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. - Ale to też szansa na dywersyfikację źródeł energii i większą niezależność energetyczną. I biznes to zauważył, również w Krynicy. .