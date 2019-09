KRYNICA Dostępność komunikacyjna jednym z priorytetów PKP

Dostępność komunikacyjna jednym z priorytetów PKP. Prezes zarządu PKP: „Trzeba odtwarzać linie kolejowe i budować nowe. Po latach przywracamy komunikację kolejową w wielu miastach”.

O ambitnych planach kolejowych spółek, także w kontekście rozwoju i zwiększania dostępności komunikacyjnej, mówili na 29. Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju przedstawiciele firm kolejowych wchodzących w skład Polskich Kolei Państwowych. O wsparciu i szybkim przyjęciu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zapewniał wiceminister Andrzej Bittel. Dyskusję prowadził redaktor Michał Karnowski.

Już wkrótce, taką mam nadzieję, rząd przyjmie ustawę o umocowaniu formalno-prawnym Programu Kolei Plus i potem przedstawimy nasze plany tym zakresie - powiedział Bittel. - Dostępność do środków transportu to inwestycja w rozwój gospodarczy - podkreślił wiceminister. Polityk dodawał, iż Kolej Plus ma być jednym z filarów poprawiania tej dostępności poprzez przywracanie połączeń kolejowych lub budowę nowych odcinków.

Według niego celem jest budowa sytemu komunikacyjnego, w którym połączenia kolejowe będą skomunikowane z liniami autobusowymi. Te ostatnie otrzymały - jak wskazał - silny impuls rozwojowy w postaci Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. - Dzięki niemu odtwarzamy ok. 1 400 linii autobusowych – zauważał wiceminister.

O działaniach podejmowanych przez Polskie Koleje Państwowe opowiadali przedstawiciele firm wchodzących w skład Grupy PKP.

Wybudowaliśmy 130 nowych peronów, poprawiamy komunikację w wielu miejscach. Wszystkie perony wyposażamy w podejścia i windy dla osób z trudnościami w poruszaniu się. W wielu miejscowościach, nawet jeśli nie było to pierwotnie założone w planach, robimy przejścia dla pieszych i dodatkowe wiadukty. Nie chcemy, by linie kolejowe dzieliły miejscowości na pół, ale by je łączyły - mówił Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Adam Laskowski, szef PKP Intercity odwoływał się do słów prezesa Merchela i wskazywał na konieczność tworzenia synergii pomiędzy Grupą PKP i innymi przewoźnikami:

W rozkładzie jazdy 2015/2016 pociągi PKP Intercity zatrzymywały się na 334 stacjach. W rozkładzie 2019/2020 będzie ich ponad 400. To przykład jak staramy się udostępnić nasze usługi. Musi być synergia miedzy nami - przewoźnikiem - a rozwojem sieci. Sondujemy miejsca, które mogą mieć dla nas potencjał – wskazywał.

W dużym stopniu działamy na rzecz pomocy pasażerom niepełnosprawnym, także w ramach realizowanego przez nas programu „Dostępność+”. Mamy asystentów, którzy pomagają osobom z trudnościami w poruszaniu się, ale przede wszystkim staramy się tak dopasować infrastrukturę, aby takie osoby mogły korzystać z większości rzeczy samodzielnie. Dopasowujemy się do ludzi podróżujących z dziećmi, ale także do rowerzystów, bo wiemy, że Polacy lubią łączyć formy podróżowania – mówił prezes Laskowski.

Szef PKP Intercity dodawał także, iż jedną z form poprawy dostępności jest wspólny bilet, który łączy przewozy regionalne i innych przewoźników: - Nieustannie rośnie liczba współpracujących z nami podmiotów – mówił.

Trzeba odtwarzać linie kolejowe i budować nowe. Po wielu latach przywróciliśmy np. Lubin, Radzyń. Kolej Plus to jest wstępnie 21 ośrodków, a jest jeszcze kilkadziesiąt, które powinny wrócić – dodał prezes Merchel. O konieczności budowy i rozbudowy sieci terminali w ramach szerokiego dostępu logistycznego mówił Witold Bawor, szef PKP Cargo:

Musimy mieć doskonale zorganizowana siec terminali, także system zarzadzania tymi terminalami. Nie możemy być zaskakiwani rozwiązaniami, dlatego sprawnie realizujemy transport miedzy terminalami i bardzo dużo w tę część naszego biznesu inwestujemy. Transport międzynarodowy wymaga od nas nieustannego rozwoju, także w kontekście zakupu nowych lokomotyw i poprawy istniejącego taboru – dodawał prezes PKP Cargo.

PKP analizuje także możliwości w zakresie ekonomii współdzielenia (sharing economy – red.) o czym opowiadał Mirosław Gilarski, prezes PKP Telkol:

Realizujemy bardzo ambitne zadania, o których wspominali moi koledzy, ale także inwestujemy dużo środków w skali mikro. Z badań wynika, że pieszy chce pokonywać maksymalnie 2 km do stacji kolejowej, ale już rowerzysta może pokonać 4 km do stacji, a jeśli mówimy o rowerze elektrycznym, to jesteśmy w stanie pokonać aż 8 km. Stąd pomysły związane np. z bike-sharing. Wdrażamy także aplikacje dla niepełnosprawnych, które ułatwiają ich poruszanie się po dworcach i peronach. Pokazujemy ciągi komunikacyjne, windy i inne informacje, które mogą być pomocne w trakcie podróży – mówił Gilarski.

O trzech kluczowych dla grupy PKP wymiarach dostępności komunikacyjnej mówił Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA: - w zakresie infrastruktury technicznej, multimodalności i szeroko rozumianej likwidacji barier - zarówno dla niepełnosprawnych, jak i w komunikacji z klientami i partnerami.

Dyskusję podsumowało odwołanie się do perspektywy unijnej. Jak wskazał Andrzej Bittel, przygotowywany jest już pakiet kolejowych projektów infrastrukturalnych w formule buduj, których realizacja ma ruszyć już w 2021 roku.

Celem jest uniknięcie tąpnięcia na rynku po zakończeniu realizacji obecnych projektów. Poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca przestrzegł z kolei, że z powodu braku konsensusu budżet unijny zostanie prawdopodobnie uchwalony bardzo późno, nawet pod koniec przyszłego roku. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy się do nowej perspektywy przygotować. Wprost przeciwnie – należy to zrobić jak najbardziej racjonalnie. – Nie mówmy politykom unijnym „dajcie pieniądze”, ale przedstawiajmy dobre rozwiązania do realizacji – podsumował.