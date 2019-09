Mieszkanie plus w Zamościu: 5 chętnych na mieszkanie

W Zamościu ankiety dotyczące Mieszkania plus wypełniło ponad 500 chętnych - poinformował PFR Nieruchomości. Powstanie tam 96 mieszkań, budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie prasowym, „przez dwa miesiące zainteresowani Mieszkaniem plus w Zamościu mogli wypełniać ankiety dotyczące preferencji mieszkaniowych”. „Wypełniło je ponad pół tysiąca osób, co oznacza blisko 6 chętnych na jedno mieszkanie”.

Wśród pytań były zarówno te dotyczące preferowanego metrażu oferowanych mieszkań, a także rodzaju umowy - najmu instytucjonalnego lub najmu z dojściem do własności - podano w komunikacie. - Większość jest zainteresowana najmem z dojściem do własności - taką odpowiedź wskazało 93 proc. osób - podano w komunikacie.

Jak wynika z analizy ankiet w Zamościu, przygotowanej przez rzecznik PFR Nieruchomości Ewę Sytę „najwięcej, bo blisko 50 proc. badanych, chce zamieszkać w lokalu 3-pokojowym, z kolei na 2-pokojowe mieszkanie zdecydowałoby się prawie 30 proc. ankietowanych”.

67 proc. chce wprowadzić się do mieszkania wykończonego pod klucz. Jeśli chodzi o sytuację mieszkaniową ankietowanych, to najczęściej wskazywali oni, że obecnie wynajmują mieszkanie na rynku komercyjnym (41 proc.) bądź mieszkają u rodziców (45 proc.). Respondenci zainteresowali się programem Mieszkanie plus, ponieważ nie mają obecnie własnego mieszkania (65 proc.), a także nie stać ich na kredyt mieszkaniowy (50 proc.) - wynika z ankiety.