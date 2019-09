Wojciechowski zadba o rolnictwo przyjazne klimatowi

Zakończenie prac ws. unowocześnienia wspólnej polityki rolnej, wpisanie jej w ambicje klimatyczne UE, przygotowanie wizji dla obszarów wiejskich - to zadania, jakie przyszła szefowa KE postawiła polskiemu kandydatowi na komisarza Januszowi Wojciechowskiemu.

Przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przesłała we wtorek każdemu z członków jej przyszłego kolegium list, w którym opisuje zadania, jakie mają przyszli komisarze. Pismo do Wojciechowskiego i innych komisarzy zostało upublicznione przez samą KE.

„Nasz sektor rolny ma zasadnicze znaczenie dla realizacji naszych zobowiązań dotyczących neutralności klimatycznej; jest także bardzo narażony na skutki zmian klimatu. Musimy wspierać go na obu tych frontach, aby zapewnić konkurencyjność” - podkreśliła przyszła szefowa Komisji.

Jak zaznaczyła, obecnie około 21 mln ludzi pracuje w 11 mln gospodarstw w Europie. Wskazała, że dostarczanie niedrogiej żywności obywatelom i godziwe warunki życia dla rolników to jedna z misji, do jakich została powołana UE.

Jednym z pierwszych zadań polskiego komisarza ma być zapewnienie, by sektor rolny nadal wywiązywał się ze swoich zobowiązań dotyczących zapewniania pracy i żywności. Wojciechowski ma jednocześnie wspierać rolnictwo w dostosowywaniu się do zmian klimatycznych, demograficznych i technologicznych. Ma on również położyć nacisk na zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności. „Będzie to ważna część +Europejskiego Zielonego Ładu+” - zaznaczyła von der Leyen.

Polak ma też przyczynić się do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie nowoczesnej i uproszczonej wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r. „Ostateczne porozumienie musi być ambitne pod względem bezpieczeństwa żywnościowego oraz celów środowiskowych i klimatycznych. Powinno zachęcać do stosowania technologii cyfrowych i zapewniać konkurencyjność sektora, godziwe dochody, a także wspierać młodych rolników” - wyliczyła von der Leyen.

Gdy negocjacje na temat reformy wspólnej polityki rolnej zostaną ukończone, Wojciechowski ma się skupić na jej wdrażaniu, m.in. ustalając wymogi dla państw członkowskich dotyczące celów środowiskowych i klimatycznych.

Von der Leyen chce ponadto, by nowy komisarz ds. rolnictwa zapewnił, by rolnictwo i produkcja żywności przyczyniały się do realizacji celów klimatycznych, środowiskowych i dotyczących różnorodności biologicznej. Chodzi głównie o ograniczenie stosowania pestycydów, nawozów i chemikaliów w Europie, ale też poza nią.

Innym zadaniem byłego europosła PiS, jeśli zostanie komisarzem ds. rolnictwa, ma być opracowanie nowej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich. W realizacji tego zadania ma ściśle współpracować z wiceprzewodniczącą ds. demokracji i demografii Chorwatką Dubravką Szuicą. Wojciechowski ma też zajmować się promocją europejskiej żywności oraz standardów żywnościowych na świecie.

Von der Leyen podkreśliła, że co do zasady Polak będzie pracował pod kierunkiem wiceszefa wykonawczego KE Fransa Timmermansa, który ma zajmować się „Europejskim Zielonym Ładem”.

Eksperci w Brukseli pozytywnie ocenili takie rozłożenie priorytetów dla przyszłego komisarza ds. rolnych, wskazując jednocześnie, że jego zadanie nie będzie łatwe. „Dobrze widzieć tak silny nacisk na zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności w liście von der Leyena do Janusza Wojciechowskiego” - podkreśliła Annika Hedberg z brukselskiego think tanku EPC. Prawdziwym wyzwaniem zdaniem ekspertki będzie jednak znalezienie sposobu na zreformowanie sektora rolnego, który funkcjonuje dokładnie odwrotnie, niż chciałaby przyszła szefowa KE.

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad całym składem Komisji ma się odbyć w październiku. Pod koniec września rozpoczną się przesłuchania kandydatów na komisarzy przed odpowiednimi komisjami w PE.

PAP/ as/