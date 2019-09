Facebook ręcznie sterowany. Znamy drugiego "weryfikatora"

Walka z dezinformacją to jeden z priorytetów Facebooka. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest współpraca z niezależnymi weryfikatorami treści na całym świecie, którzy analizują informacje pojawiające się na Facebooku, sprawdzają fakty i oceniają ich wiarygodność

Polski Facebook ogłosił właśnie rozszerzenie programu weryfikacji informacji w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Demagog — organizacją non-profit stawiającą sobie za cel poprawę jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnej i wiarygodnej informacji. Demagog posiada certyfikat International Fact-Checking Network i zacznie oceniać rzetelność treści na Facebooku począwszy od tego miesiąca.

Jak można dowiedzieć się z KRS, za Stowarzyszeniem Demagog stoją: Piotr Franciszek Jabłoński - członek zarządu, Anna Małgorzata Kilian - prezes zarządu oraz Patrycja Dziadek - wiceprezes zarządu. Małgorzata Kilian to absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistka ds. komunikacji i PR. Wspiera działania Demagoga jako Project Manager. Jest jedyną osobą wpisaną do KRS w ramach fundacji, która jest jednocześnie jedną z „twarzy” fundacji na stronie zbierającej dotacje na jej działalność.

Jak to działa

Gdy weryfikator informacji oceni treść jako fałszywą, Facebook pokazuje daną treść niżej w Aktualnościach, znacznie zmniejszając jej zasięg. Ma to zapobiega to rozprzestrzenianiu się oszustw i zmniejszać liczbę osób, które je widzą. Zasięg stron i domen, które notorycznie udostępniają wiadomości ocenione przez facebookowych weryfikatorów jako fałszywe wiadomości także zostanie zmniejszony. Zostaną one również pozbawione możliwości korzystania z narzędzi reklamowych i monetyzacyjnych na Facebooku. Ma to pomagać ograniczyć rozpowszechnianie fałszywych wiadomości motywowanych finansowo.

Zależy nam na tym, aby ludzie na Facebooku byli dobrze poinformowani, dlatego stale pracujemy nad sposobami, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się fałszywych informacji na naszej platformie. Cieszymy się z rozszerzenia programu weryfikacji informacji wraz ze stowarzyszeniem Demagog, które od lat rozpowszechnia ideę fact-checkingu w Polsce organizując warsztaty, realizując projekty edukacyjne czy wreszcie weryfikując wiadomości pojawiające się w mediach i przestrzeni publicznej – powiedział Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.

Program jest elementem trzyczęściowego podejścia Facebooka do podnoszenia jakości i autentyczności treści wyświetlanych w Aktualnościach. W ramach tej strategii Facebook usuwa konta i treści, które naruszają jego Standardy społeczności lub Zasady dotyczące reklam, zmniejsza zasięg fałszywych wiadomości i nieautentycznych treści, takich jak clickbait oraz informuje ludzi, oferując dodatkowy kontekst dla postów, które widzą.

Bardzo cieszymy się z dołączenia do Programu weryfikacji treści Facebooka. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenia w zakresie fact-checkingu, aby móc jeszcze skuteczniej walczyć z fałszywymi treściami. Dla wielu ludzi, szczególnie osób młodych, to właśnie media społecznościowe są głównym źródłem informacji, dlatego kwestia wiarygodności treści, które się na nich pojawiają, odgrywa szczególne znaczenie – stwierdził Paweł Terpiłowski, redaktor naczelny „Demagoga”.

Obecnie w programie weryfikacji informacji Facebooka uczestniczy 52 zewnętrznych partnerów na całym świecie, którzy sprawdzają prawdziwość treści w 42 językach. W Polsce od kwietnia tego roku weryfikacją treści zajmuje się również Agence France Presse (AFP).

mw