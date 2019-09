Ukraina chce połączyć Morze Czarne z Bałtykiem

Odtworzenie szlaku wodnego, ciągnącego się od Morza Bałtyckiego w Gdańsku przez Narew, Bug do Terespola i dalej przez Białoruś i Ukrainę do Chersonia nad Morzem Czarnym pozwoli transportować do 4 mln ton ładunków rocznie, co znacznie ułatwiłoby handel między Polską, Białorusią i Ukrainą. Unia wykłada pół miliona euro na prace studialne